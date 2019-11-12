الإمارات والبحرين يقرران المشاركة في خليجي 24 بقطر

تحرير:علي الزيني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

الإمارات- البحرين

تراجع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ونظيره البحريني، عن قرار الانسحاب من بطولة خليجي 24 المقامة بقطر، حيث نشر الاتحاد الإماراتي، بيانًا قال فيه: "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ 24 التي ستقام في الفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة المشاركة في هذه البطولة". ونشر الاتحاد البحريني بيانا مماثلا لما نشره نظيره الإماراتي.

وكان مقررًا أن تقام البطولة بمشاركة 5 منتخبات، هي: قطر، الكويت، عمان، العراق واليمن، بنظام الدوري من دور واحد، في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، النية للعودة لنظام المجموعات في البطولة من خلال اجتماع سيعقد غدا الأربعاء، بعد تراجع منتخبي الإمارات والبحرين. وكانت بطولة خليجي