رياضة

الإمارات والبحرين يقرران المشاركة في خليجي 24 بقطر

تحرير:علي الزيني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
الإمارات- البحرين
الإمارات- البحرين
تراجع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ونظيره البحريني، عن قرار الانسحاب من بطولة خليجي 24 المقامة بقطر، حيث نشر الاتحاد الإماراتي، بيانًا قال فيه: "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ 24 التي ستقام في الفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة المشاركة في هذه البطولة". ونشر الاتحاد البحريني بيانا مماثلا لما نشره نظيره الإماراتي.
وكان مقررًا أن تقام البطولة بمشاركة 5 منتخبات، هي: قطر، الكويت، عمان، العراق واليمن، بنظام الدوري من دور واحد، في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، النية للعودة لنظام المجموعات في البطولة من خلال اجتماع سيعقد غدا الأربعاء، بعد تراجع منتخبي الإمارات والبحرين. وكانت بطولة خليجي
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علي معلول: وجود البنزرتي يصعب مواجهة ليبيا

أكد على معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس على أن مباراة ليبيا في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 صعبة خاصة مع مواجهة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، وقال معلول لموقع "foot24" التونسي: "هذه المقابلة مهمة جدًا لمنتخب تونس، ستكون مباراة صعبة ضد منتخب يعرف كل شيء عنا، لأننا لعبنا سويا كثيرا السنوات الماضية ولديهم مدرب تونسي". ويواجه منتخب تونس نظيره الليبي، يوم الجمعة القادمة، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.
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فرجاني ساسي يكشف حقيقة خلافه مع فوزي البنزرتي

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك ومنتخب تونس، حقيقة الخلافات بينه وبين فوزي البنزرتي المدير الفني الحالي لمنتخب ليبيا والسابق لنسور قرطاج، جاء ذلك في تصريحات إلى موقع "foot24" التونسي، قائلًا: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004.. وصلنا نصف النهائي و حققنا إنجازا في البطولة السابقة، وكان طموحنا نحقق أكثر لكن ظروف كثيرة تسببت في عدم وصولنا للنهائي، نشعر بالمسؤولية بسبب تطلعات الشعب التونسي، ونحتاج لتقديم مباريات كبيرة والبداية ضد ليبيا لأن أي مباراة مع منتخب عربي تكون ديربي".
إمابا أباماباكا - مدرب نيجيريا الأوليمبي - كيلتشي نواكالي - لاعب منتخب نيجريا (1)

مدرب نيجيريا: سعيد بالفوز ونلعب من أجل التأهل

أعرب إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن سعادته بفوز فريقه على زامبيا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وقال إماما في المؤتمر الصحفي: " تهانينا لمنتخب زامبيا لأنها كانت مباراة ممتعة للغاية وكانت هامة للجميع وسعيد بالفوز في النهاية". وأضاف "الفوز فقط كان هدفنا في المباراة لأنها الفرصة الأخيرة لنا وتمكنا من الفوز بفضل قوة دفاعنا والفريق الذي أعد نفسه تمكن من الفوز في النهاية".
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صالح-جمعة

جمعة يتحدث عن فايلر ويوضح سبب غيابه عن المباريات

أعرب صالح جمعة، لاعب الأهلي، عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحا أن جميع الأمور مستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيز والاستقرار تمهد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والإفريقي، وأكد صالح جمعة أن معسكر الإمارات المقام حاليا يعد مهما للغاية، والفريق يستفيد منه يوما بعد الآخر، سواء على صعيد الحصص التدريبية، أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين، كما يعد فرصة جيدة ليتعرف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، على قدرات اللاعبين وإمكانياتهم بشكل أكبر؛ نظرا لتوليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.
مران- الأهلي (1)

مران الأهلي في دبي.. إصابة حسين السيد وعودة وحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، خلال المسعكر المغلق المُقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الفريق حضور العديد من جماهير القلعة الحمراء بالإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين، كمت اشتمل المران على جانب بدني وخططي، وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.
مران الأهلي

الأهلي يضم 25 لاعبًا في معسكر الإمارات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم 25 لاعبًا للمعسكر الذي يبدأ اليوم في الإمارات، ويستمر لمدة أسبوع، وضمت قائمة اللاعبين كلا من "محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي قفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن".
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الأهلي يطير إلى الإمارات لخوض المعسكر الخارجي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة، صباح اليوم الخميس، متجهة إلى دولة الإمارات، لخوض المعسكر الخارجي هناك، ويستمر المعسكر الخارجي للفريق الأحمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار التحضير للمرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية مع نظيره العروبة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، خلال المعسكر الخارجي الذي يسعى خلاله السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، إلى الوقوف على مستوى لاعبيه قبل انتهاء فترة التوقف الدولي.
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