ميلان يستبعد ضم ماندزوكيتش فى الانتقالات الشتوية

تحرير:محمد جمال ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

ماندزوكيتش مع يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن رفض فريق ميلان، التعاقد مع ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل . وأشارت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" فى تقرير لها، أن الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، سيغادر صفوف السيدة العجوز في شهر يناير المقبل، خاصة وأنه لم يجد مكانًا أساسيًا منذ وصول ماوريسيو ساري مديرًا فنيًا للبيناكونيري. وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن بعض التقارير ربطت ماندزوكيتش بالرحيل إلى أندية مانشستر يونايتد وميلان، في ظل سعيهما لتدعيم الخط الهجومي.

وأوضحت الصحيفة فى تقريرها إلى أن الميلان ليس مهتمًا بالتعاقد مع ماندزوكيتش، حيث يبحث عن لاعبين مختلفين لدعم الجانب الهجومي بالفريق. واختتمت الصحيفة أن سبب رفض ميلان فكرة ضم ماندزوكيتش هي أن إدارة الروسونيري، لن يلبي راتب ماريو البالغ 6.2 مليون يورو في الموسم الواحد. يبحث فرق ميلان عن دعيم صفوفه