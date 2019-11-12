رياضة

فرجاني ساسي يكشف حقيقة خلافه مع فوزي البنزرتي

تحرير:علي الزيني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك ومنتخب تونس، حقيقة الخلافات بينه وبين فوزي البنزرتي المدير الفني الحالي لمنتخب ليبيا والسابق لنسور قرطاج، جاء ذلك في تصريحات إلى موقع "foot24" التونسي، قائلًا: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004.. وصلنا نصف النهائي و حققنا إنجازا في البطولة السابقة، وكان طموحنا نحقق أكثر لكن ظروف كثيرة تسببت في عدم وصولنا للنهائي، نشعر بالمسؤولية بسبب تطلعات الشعب التونسي، ونحتاج لتقديم مباريات كبيرة والبداية ضد ليبيا لأن أي مباراة مع منتخب عربي تكون ديربي".
وانتقل ساسي للحديث عن مواجهة مواطنه فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، والذي غاب عن اختياراته عندما كان يتولى مسؤولية تدريب منتخب تونس قبل كأس الأمم، قائلًا: "احترم فوزي البنزرتي كثيرًا ومن أعز المدربين الذين تدربت معهم". وواصل حديثه، قائلًا: "ليس لدي مشاكل معه ولم يكن سبب رحيلي من الترجي كما
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علي معلول: وجود البنزرتي يصعب مواجهة ليبيا

أكد على معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس على أن مباراة ليبيا في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 صعبة خاصة مع مواجهة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، وقال معلول لموقع "foot24" التونسي: "هذه المقابلة مهمة جدًا لمنتخب تونس، ستكون مباراة صعبة ضد منتخب يعرف كل شيء عنا، لأننا لعبنا سويا كثيرا السنوات الماضية ولديهم مدرب تونسي". ويواجه منتخب تونس نظيره الليبي، يوم الجمعة القادمة، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.
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ثلاثي الدوري المصري في قائمة تونس استعدادًا للتصفيات

أعلن المنذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره المنتخب الليبي في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب رادس، قبل أن يرحل لمواجهة غينيا الاستوائية في التاسع عشر من نفس الشهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى منافسات بطولة أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون 2021، وشهدت القائمة وجود علي معلول ظهير أيسر الأهلي وحمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك وفرجاني ساسي لاعب وسط الفارس الأبيض.
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أمير مرتضى يصدم كهربا.. ويدافع عن فرجاني ساسي

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن فترة التوقف جاءت في مصلحة فريقه لإراحة لاعبيه المجهدين ولكن ليس لأسباب فنية كما ردد البعض، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق تحامل على نفسه خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا: "فرجاني ساسي كان يحصل على حقنتين بين شوطي كل مباراة وهذا الأمر لا يعرفه أحد.. واللاعب تحامل على نفسه كثيراً ولابد أن يتم معالجته بشكل سليم".
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أمير مرتضى يكشف مفاجأة بشأن فرجاني ساسي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وجود أزمة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، مؤكدًا أن تراجع اللاعب يعود إلى الإصابة التي تعرض لها، جاء ذلك خلال ظهوره عبر برنامج "في الاستاد" الذي يُذاع على "نجوم إف إم"، قائلا: "إذا كانت هناك أزمة تخص ساسي سأتحدث عنها، لكن لا شيء على الإطلاق، اللاعب تحدث معي بشأن الأنباء المنتشرة بشأن رحيله عن الفريق أو تمرده، وطلب مني نفي هذه الشائعات لكنني رفضت، ليس هناك شيء ليتم نفيه، في المباراة الأخيرة التي تعرض خلالها للطرد، كان متوترا ويخشى التعرض للإصابة، لذلك ارتكب العديد من الأخطاء".
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ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لجينيراسيون

أعلن ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي سيدخل بها مسعكرا مغلقا مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد الخميس بملعب السلام الدولي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.. وصل طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة صباح اليوم، وأسند الكاف إدارة المبارة تحيكميا إلى طاقم التحكيم المكون من: الكاميروني أليوم نيانت حكم ساحة ويعاونه كل من إيفيس جاي نوبي مساعدًا أول وساندا أومارو مساعدًا ثانيًا وجيانوت فرانك بيتو حكمًا رابعًا، ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.
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