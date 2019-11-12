فرجاني ساسي يكشف حقيقة خلافه مع فوزي البنزرتي

تحرير:علي الزيني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

فرجاني ساسي

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك ومنتخب تونس، حقيقة الخلافات بينه وبين فوزي البنزرتي المدير الفني الحالي لمنتخب ليبيا والسابق لنسور قرطاج، جاء ذلك في تصريحات إلى موقع "foot24" التونسي، قائلًا: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004.. وصلنا نصف النهائي و حققنا إنجازا في البطولة السابقة، وكان طموحنا نحقق أكثر لكن ظروف كثيرة تسببت في عدم وصولنا للنهائي، نشعر بالمسؤولية بسبب تطلعات الشعب التونسي، ونحتاج لتقديم مباريات كبيرة والبداية ضد ليبيا لأن أي مباراة مع منتخب عربي تكون ديربي".

وانتقل ساسي للحديث عن مواجهة مواطنه فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، والذي غاب عن اختياراته عندما كان يتولى مسؤولية تدريب منتخب تونس قبل كأس الأمم، قائلًا: "احترم فوزي البنزرتي كثيرًا ومن أعز المدربين الذين تدربت معهم". وواصل حديثه، قائلًا: "ليس لدي مشاكل معه ولم يكن سبب رحيلي من الترجي كما

وانتقل ساسي للحديث عن مواجهة مواطنه فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، والذي غاب عن اختياراته عندما كان يتولى مسؤولية تدريب منتخب تونس قبل كأس الأمم، قائلًا: "احترم فوزي البنزرتي كثيرًا ومن أعز المدربين الذين تدربت معهم".



وواصل حديثه، قائلًا: "ليس لدي مشاكل معه ولم يكن سبب رحيلي من الترجي كما يقال أو من أسباب عدم انضمامي للمنتخب، هو كان له وجهة نظر أحترمها وهي أن مستواي لا يناسب المنتخب في وقتها، ولكن ليس لدي مشاكل وسعيد بمواجهته".



وذكرت تقارير صحفية تونسية أن استبعاد فرجاني ساسي من صفوف نسور قرطاج، كان من أسباب قرار إقالة البنزرتي الغريب من قيادة المنتخب بعدما تأهل لكأس الأمم الإفريقية.



ويواجه منتخب تونس نظيره الليبي، يوم الجمعة القادمة، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.