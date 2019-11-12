علي معلول: وجود البنزرتي يصعب مواجهة ليبيا

تحرير:أحمد سعيد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م

علي معلول

أكد على معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس على أن مباراة ليبيا في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 صعبة خاصة مع مواجهة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، وقال معلول لموقع "foot24" التونسي: "هذه المقابلة مهمة جدًا لمنتخب تونس، ستكون مباراة صعبة ضد منتخب يعرف كل شيء عنا، لأننا لعبنا سويا كثيرا السنوات الماضية ولديهم مدرب تونسي". ويواجه منتخب تونس نظيره الليبي، يوم الجمعة القادمة، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

واستدرك: "فوزي البنزرتي مدرب يعرفنا جيدا ولديه خبرة كبيرة، ولذلك علينا الحذر ، قادرون على الفوز في أجواء جيدة، وإن شاء نكون حاضرين ذهنيا وبدنيا". وفي سياق متصل قال فرجاني ساسي لاعب الزمالك ومنتخب تونس: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004، وصلنا نصف النهائي و حققنا إنجازا