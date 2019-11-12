علي معلول: وجود البنزرتي يصعب مواجهة ليبيا

أكد على معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس على أن مباراة ليبيا في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 صعبة خاصة مع مواجهة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، وقال معلول لموقع "foot24" التونسي: "هذه المقابلة مهمة جدًا لمنتخب تونس، ستكون مباراة صعبة ضد منتخب يعرف كل شيء عنا، لأننا لعبنا سويا كثيرا السنوات الماضية ولديهم مدرب تونسي".
ويواجه منتخب تونس نظيره الليبي، يوم الجمعة القادمة، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.
واستدرك: "فوزي البنزرتي مدرب يعرفنا جيدا ولديه خبرة كبيرة، ولذلك علينا الحذر ، قادرون على الفوز في أجواء جيدة، وإن شاء نكون حاضرين ذهنيا وبدنيا".
وفي سياق متصل قال فرجاني ساسي لاعب الزمالك ومنتخب تونس: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004، وصلنا نصف النهائي و حققنا إنجازا
واستدرك: "فوزي البنزرتي مدرب يعرفنا جيدا ولديه خبرة كبيرة، ولذلك علينا الحذر ، قادرون على الفوز في أجواء جيدة، وإن شاء نكون حاضرين ذهنيا وبدنيا".
وفي سياق متصل قال فرجاني ساسي لاعب الزمالك ومنتخب تونس: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004، وصلنا نصف النهائي و حققنا إنجازا في البطولة السابقة، وكان طموحنا نحقق أكثر لكن ظروف كثيرة تسببت في عدم وصولنا للنهائي، نشعر بالمسؤولية بسبب تطلعات الشعب التونسي، ونحتاج لتقديم مباريات كبيرة والبداية ضد ليبيا لأن أي مباراة مع منتخب عربي تكون ديربي".
وانتقل ساسي للحديث عن مواجهة مواطنه فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، والذي غاب عن اختياراته عندما كان يتولى مسؤولية تدريب منتخب تونس قبل كأس الأمم، قائلًا: "احترم فوزي البنزرتي كثيرًا ومن أعز المدربين الذين تدربت معهم".