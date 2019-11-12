رياضة

علي معلول: وجود البنزرتي يصعب مواجهة ليبيا

تحرير:أحمد سعيد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
علي معلول
علي معلول
أكد على معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس على أن مباراة ليبيا في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 صعبة خاصة مع مواجهة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، وقال معلول لموقع "foot24" التونسي: "هذه المقابلة مهمة جدًا لمنتخب تونس، ستكون مباراة صعبة ضد منتخب يعرف كل شيء عنا، لأننا لعبنا سويا كثيرا السنوات الماضية ولديهم مدرب تونسي". ويواجه منتخب تونس نظيره الليبي، يوم الجمعة القادمة، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.
واستدرك: "فوزي البنزرتي مدرب يعرفنا جيدا ولديه خبرة كبيرة، ولذلك علينا الحذر ، قادرون على الفوز في أجواء جيدة، وإن شاء نكون حاضرين ذهنيا وبدنيا". وفي سياق متصل قال فرجاني ساسي لاعب الزمالك ومنتخب تونس: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004، وصلنا نصف النهائي و حققنا إنجازا
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فرجاني ساسي يكشف حقيقة خلافه مع فوزي البنزرتي

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك ومنتخب تونس، حقيقة الخلافات بينه وبين فوزي البنزرتي المدير الفني الحالي لمنتخب ليبيا والسابق لنسور قرطاج، جاء ذلك في تصريحات إلى موقع "foot24" التونسي، قائلًا: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004.. وصلنا نصف النهائي و حققنا إنجازا في البطولة السابقة، وكان طموحنا نحقق أكثر لكن ظروف كثيرة تسببت في عدم وصولنا للنهائي، نشعر بالمسؤولية بسبب تطلعات الشعب التونسي، ونحتاج لتقديم مباريات كبيرة والبداية ضد ليبيا لأن أي مباراة مع منتخب عربي تكون ديربي".
إمابا أباماباكا - مدرب نيجيريا الأوليمبي - كيلتشي نواكالي - لاعب منتخب نيجريا (1)

مدرب نيجيريا: سعيد بالفوز ونلعب من أجل التأهل

أعرب إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن سعادته بفوز فريقه على زامبيا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وقال إماما في المؤتمر الصحفي: " تهانينا لمنتخب زامبيا لأنها كانت مباراة ممتعة للغاية وكانت هامة للجميع وسعيد بالفوز في النهاية". وأضاف "الفوز فقط كان هدفنا في المباراة لأنها الفرصة الأخيرة لنا وتمكنا من الفوز بفضل قوة دفاعنا والفريق الذي أعد نفسه تمكن من الفوز في النهاية".
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ميلان يستبعد ضم ماندزوكيتش فى الانتقالات الشتوية

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن رفض فريق ميلان، التعاقد مع ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل . وأشارت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" فى تقرير لها، أن الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، سيغادر صفوف السيدة العجوز في شهر يناير المقبل، خاصة وأنه لم يجد مكانًا أساسيًا منذ وصول ماوريسيو ساري مديرًا فنيًا للبيناكونيري. وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن بعض التقارير ربطت ماندزوكيتش بالرحيل إلى أندية مانشستر يونايتد وميلان، في ظل سعيهما لتدعيم الخط الهجومي.
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فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (3)

فرجاني ساسي يكشف حقيقة خلافه مع فوزي البنزرتي

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك ومنتخب تونس، حقيقة الخلافات بينه وبين فوزي البنزرتي المدير الفني الحالي لمنتخب ليبيا والسابق لنسور قرطاج، جاء ذلك في تصريحات إلى موقع "foot24" التونسي، قائلًا: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004.. وصلنا نصف النهائي و حققنا إنجازا في البطولة السابقة، وكان طموحنا نحقق أكثر لكن ظروف كثيرة تسببت في عدم وصولنا للنهائي، نشعر بالمسؤولية بسبب تطلعات الشعب التونسي، ونحتاج لتقديم مباريات كبيرة والبداية ضد ليبيا لأن أي مباراة مع منتخب عربي تكون ديربي".
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ثلاثي الدوري المصري في قائمة تونس استعدادًا للتصفيات

أعلن المنذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره المنتخب الليبي في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب رادس، قبل أن يرحل لمواجهة غينيا الاستوائية في التاسع عشر من نفس الشهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى منافسات بطولة أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون 2021، وشهدت القائمة وجود علي معلول ظهير أيسر الأهلي وحمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك وفرجاني ساسي لاعب وسط الفارس الأبيض.
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علي معلول: لن أرحل من الأهلي إلا بالطرق الشرعية

تحدث علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تجربته وطموحاته مع الفريق وعلاقته بزملائه في الفريق ورؤيته لتجربة فايلر المدير الفني وتقييمه للمعسكر الأخير بالإمارات وغيرها من التفاصيل المهمة التي كشف عنها. في البداية، قال معلول إن معسكر الفريق بالإمارات كان جيدًا للغاية وحقق الأهداف المنشودة منه وأهمها تقارب اللاعبين وانسجامهم مع بعضهم البعض وتجربة العديد من الملامح الفنية وفقا لرؤية فايلر، ونتائج المعسكر ستنعكس على المستوى البدني والفني للفريق في الفترة المقبلة.
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

حضور تاريخي لبنات حواء في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

سيكون حضور التحكيم العربي مميزا في النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات "كاف"، التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في تنزانيا بمشاركة ثلاث من بنات حواء.
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