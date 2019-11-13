سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العقاري المصري، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك المصري الخليجي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب، وبنك مصر إيران، وبنك التنمية الصناعية، وبنك إتش إس بي سي نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الوطني نحو 16.20