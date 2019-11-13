رياضة

فيا يعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
ديفيد فيا
ديفيد فيا
أعلن المهاجم الإسباني ديفيد فيا، اعتزاله لعب كرة القدم بنهاية الموسم الجاري في الدوري الياباني أواخر هذا العام، حيث يلعب حاليا في صفوف فريق فيسيل كوبي، وأوضح فيا، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة كوبي الواقعة غربي اليابان: "إنه قرار جاء بعد تفكير عميق، دائمًا ما كنت أقول إنني أفضل أن أترك كرة القدم قبل أن تتركني هي، قررت أن هذا هو الوقت الأنسب للاعتزال"، مشيرًا إلى أنه قدم موسمًا جيدًا في اليابان، وسجَّل "عددا جيدا من الأهداف"، وأكد أنه بدءًا من الآن سيخصص مزيدًا من الوقت لأمور أخرى، منها إدارة نادي نيويورك الذي أعلن الاستحواذ عليه الليلة الماضية.
وأكد فيا أنه يتمنى إنهاء موسمه مع فيسيل "بأفضل طريقة ممكنة"، والتتويج بلقب كأس الإمبراطور؛ حيث سيلعب الفريق نصف نهائيه يوم 21 ديسمبر المقبل. وأوضح "إذا تخطينا نصف النهائي، فاعتزالي سيكون يوم 2 يناير، وأتمنى أن نكون أبطالاً للكأس"، في إشارة لنهائي البطولة في أول أيام عام 2020. كما أن آخر مباراة لفيسيل
اقرأ المزيد
بيرناردو سيلفا

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
شوقي غريب (1)

شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
اقرأ المزيد من الأخبار
فلورنتينيو-بيريز

ريال مدريد يرفض إقامة مباراة بالليجا في أمريكا

أعلن متحدث باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تقدم ريال مدريد برسالة للاتحاد تفيد رفضه إقامة مباراة فياريال المقررة على أرضه أمام أتلتيكو في ميامي بالولايات المتحدة، واشتكى ريال مدريد في الرسالة، من أن إقامة المباراة في ميامي، أمر يؤثر على نزاهة وعدالة المنافسة، ولم يتسن الحصول على تعقيب من ريال مدريد، في حين رفضت رابطة الدوري الإسباني التعليق، وتضمنت الصفقة إقامة مباراة رسمية في الدوري الإسباني في كل موسم بالولايات المتحدة الأمريكية. وذلك نقلًا عن رويترز.
دييجو-سيميوني (3)

سيميوني يغيب عن أتلتيكو مدريد في السوبر بالسعودية

يتغيب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن مباراة فريقه أتلتيكو مدريد، عند المشاركة في كأس السوبر الإسباني في شهر يناير المقبل والذي سيقام في السعودية، حيث ينتظر الروخيبلانكوس مواجهة برشلونة في نصف النهائي يوم 9 يناير، والتي ستقام يوم 8 يناير، على أن يواجه في المباراة النهائية إن تأهل إليها، الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيميوني لن يتواجد على مقاعد بدلاء الروخيبلانكوس ضد برشلونة، أو في المباراة النهائية حال تخطى الفريق الكتالوني.
برشلونة

برشلونة يصطدم بأتلتيكو في السوبر الإسباني

سحبت أمس الإثنين قرعة كأس السوبر الإسباني، الذي من المنتظر أن تحتضنه المملكة العربية السعودية في شهر يناير المقبل، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهي برشلونة بطل الدوري الإسباني وفالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا إضافة إلى أتلتيكو مدريد وريال مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب في الدوري، وشارك في سحب القرعة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وجايا لاعب فالنسيا، وبوسكيتس لاعب برشلونة، وساؤول لاعب أتلتيكو مدريد، وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لأتلتيكو مدريد في نصف النهائي، بينما سيواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا.
السوبر السعودي

بمشاركة 4 فرق.. السعودية تستقبل كأس السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، التي قالت إن جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة، توسط لكي يتم اختيار المملكة العربية السعودية، دون أن يحصل اللاعب على أي عمولة من أجل ذلك الأمر، وستقام البطولة في السعودية خلال الفترة من الثامن من شهر يناير المقبل وحتى الثاني عشر من نفس الشهر، بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا، وستجرى القرعة في وقت لاحق من اليوم الإثنين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]