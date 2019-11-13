فيا يعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

ديفيد فيا

أعلن المهاجم الإسباني ديفيد فيا، اعتزاله لعب كرة القدم بنهاية الموسم الجاري في الدوري الياباني أواخر هذا العام، حيث يلعب حاليا في صفوف فريق فيسيل كوبي، وأوضح فيا، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة كوبي الواقعة غربي اليابان: "إنه قرار جاء بعد تفكير عميق، دائمًا ما كنت أقول إنني أفضل أن أترك كرة القدم قبل أن تتركني هي، قررت أن هذا هو الوقت الأنسب للاعتزال"، مشيرًا إلى أنه قدم موسمًا جيدًا في اليابان، وسجَّل "عددا جيدا من الأهداف"، وأكد أنه بدءًا من الآن سيخصص مزيدًا من الوقت لأمور أخرى، منها إدارة نادي نيويورك الذي أعلن الاستحواذ عليه الليلة الماضية.

وأكد فيا أنه يتمنى إنهاء موسمه مع فيسيل "بأفضل طريقة ممكنة"، والتتويج بلقب كأس الإمبراطور؛ حيث سيلعب الفريق نصف نهائيه يوم 21 ديسمبر المقبل. وأوضح "إذا تخطينا نصف النهائي، فاعتزالي سيكون يوم 2 يناير، وأتمنى أن نكون أبطالاً للكأس"، في إشارة لنهائي البطولة في أول أيام عام 2020. كما أن آخر مباراة لفيسيل



وأكد فيا أنه يتمنى إنهاء موسمه مع فيسيل "بأفضل طريقة ممكنة"، والتتويج بلقب كأس الإمبراطور؛ حيث سيلعب الفريق نصف نهائيه يوم 21 ديسمبر المقبل.



وأوضح "إذا تخطينا نصف النهائي، فاعتزالي سيكون يوم 2 يناير، وأتمنى أن نكون أبطالاً للكأس"، في إشارة لنهائي البطولة في أول أيام عام 2020.



كما أن آخر مباراة لفيسيل كوبي في بطولة الدوري ستكون يوم 7 ديسمبر/كانون أول في ملعبه أمام فريق جوبيلو.



من جانبه وجه مالك النادي، هيروشي ميكيتاني، الشكر لفيا على مجهوده الذي يبذله مع الفريق ووصفه بأنه "أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم اليابانية".



وكانت أبرز محطات المهاجم صاحب الـ37 عامًا مع فالنسيا من 2005، حتى 2010، ثم انتقاله إلى برشلونة حتى 2013 مقابل 40 مليون يورو.

