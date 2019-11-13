مدرب هولندا يطالب ديباي بالرحيل عن ليون

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

هولندا

طالب رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، نجم الطواحين ممفيس ديباي، بضرورة الرحيل عن صفوف فريقه الحالي أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل الانتقال إلى الفرق الكبرى في الدوريات الأوروبية، وقال كومان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ممفيس يلعب في ليون، وأحيانا يحمل شارة قيادة فريقه، فهو أمر مهم له ولنا في المنتخب، ديباي لا يلعب في أكبر نادٍ بالعالم، ولكن هذا لا يؤثر على حظوظه في الانضمام للمنتخب، ولكن إذا وجد في ناد أكبر، سيكون أمرًا مفيدًا لمنتخب هولندا".

وتابع مدرب هولندا: "ليون يبدو فريقًا كبيرًا، فهو يشارك في دوري أبطال أوروبا، ولكن نتطلع أن ينضم لاعبونا لأندية أكبر، تتنافس على كل الألقاب، وأعتقد أن ديباي بحاجة لمثل هذه الخطوة". وواصل كومان: "ربما يجد ديباي ذلك في فريق إنجليزي أو ناد كبير في بطولة دوري أخرى، فهي خطوة ضرورية له". واستدرك في ختام

وتابع مدرب هولندا: "ليون يبدو فريقًا كبيرًا، فهو يشارك في دوري أبطال أوروبا، ولكن نتطلع أن ينضم لاعبونا لأندية أكبر، تتنافس على كل الألقاب، وأعتقد أن ديباي بحاجة لمثل هذه الخطوة".



وواصل كومان: "ربما يجد ديباي ذلك في فريق إنجليزي أو ناد كبير في بطولة دوري أخرى، فهي خطوة ضرورية له".



واستدرك في ختام تصريحاته: "ولكن تبقى كل هذه الأمور متوقفة على خطط وتطلعات ممفيس".



يذكر أن هولندا تحتل صدارة المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 برصيد 15 نقطة، منافصة مع ألمانيا صاحبة المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن أيرلندا الشمالية الثالثة.



وتستعد هولندا للرحيل لمواجهة أيرلندا الشمالية يوم 16 نوفمبر المقبل، في مباراة مصيرية لضمان التأهل إلى اليورو.