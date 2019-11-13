رياضة

مدرب هولندا يطالب ديباي بالرحيل عن ليون

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
هولندا
هولندا
طالب رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، نجم الطواحين ممفيس ديباي، بضرورة الرحيل عن صفوف فريقه الحالي أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل الانتقال إلى الفرق الكبرى في الدوريات الأوروبية، وقال كومان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ممفيس يلعب في ليون، وأحيانا يحمل شارة قيادة فريقه، فهو أمر مهم له ولنا في المنتخب، ديباي لا يلعب في أكبر نادٍ بالعالم، ولكن هذا لا يؤثر على حظوظه في الانضمام للمنتخب، ولكن إذا وجد في ناد أكبر، سيكون أمرًا مفيدًا لمنتخب هولندا".
وتابع مدرب هولندا: "ليون يبدو فريقًا كبيرًا، فهو يشارك في دوري أبطال أوروبا، ولكن نتطلع أن ينضم لاعبونا لأندية أكبر، تتنافس على كل الألقاب، وأعتقد أن ديباي بحاجة لمثل هذه الخطوة". وواصل كومان: "ربما يجد ديباي ذلك في فريق إنجليزي أو ناد كبير في بطولة دوري أخرى، فهي خطوة ضرورية له". واستدرك في ختام
اقرأ المزيد
بيرناردو سيلفا

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
شوقي غريب (1)

شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
اقرأ المزيد من الأخبار
تشيلسي-ارسنال‎

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
تشامبرلين

حارس إنجلترا: تألق تشامبرلين يصعب مهمة كلوب

أكد بول روبنسون حارس مرمى منتخب إنجلترا الأسبق، على أن تألق أليكس تشامبرلين جناح ليفربول في المباريات الماضية يصعب من مهمة يورجن كلوب في اختيار تشكيل الفريق الإنجليزي، خاصة بعد عودة الإنجليزي الدولي لقائمة منتخب بلاده المعلنة اليوم الخميس، بعد فترة غياب بسبب الإصابة في الموسم الماضي، والتي أبعدته عن مباريات ليفربول حتى شهر يونيو من العام الجاري. وقال روبنسون في تصريحات لشبكة "Football Insider": "عودته مثالية بالنسبة للفريق، بعد فترة غياب طويلة، لكنه كان قادرًا على التأقلم سريعًا مع زملائه رغم كل ما حققوه في الموسم الماضي".
بوروسيا-انتر

بوروسيا يقلب الطاولة على إنتر ميلان بدورى الأبطال

نجح فريق بوروسيا دورتموند الألمانى في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالى بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك فى الجولة الرابعة من عمر بطولة دورى الأبطال، سجل لصالح الفريق الألمانى خوان بيرنانت فى الدقيقة الـ64، وأشرف حكيمي فى الدقيقة الـ51 و الـ77، بينما سجل لصالح الإنتر لوتارو مارتينز فى الدقيقة الـ5 و ماتيس فيتشينو فى الدقيقة الـ40. وجاءت المباراة قوية بين الفريقيين، لكن أبناء كونتي فشلوا فى الخروج بفوز على معقل بوروسيا الذى استطاع تعديل النتيجة لصالحه .
جاريث-بيل (5)

ويلز بوابة بيل للعودة إلى الملاعب بعد شهر من الغياب

أعلن المنتخب الويلزي عن استدعاء نجم ريال مدريد جاريث بيل، استعدادا لمواجهتي أذربيجان والمجر، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 يومي 16 و19 نوفمبر، وذلك على الرغم من غيابه عن المباريات الأخيرة لفريقه ريال مدريد بسبب المشكلات البدنية التي عانى منها، ولم يشارك بيل مع الريال منذ نحو شهر، وكانت آخر مباراة له أمام غرناطة على ملعب سانتياجو برنابيو، وكان بيل قد لعب مع ويلز أمام سلوفاكيا يوم 10 أكتوبر الماضي وكرواتيا يوم 14 من نفس الشهر وبعدها شعر بآلام عضلية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]