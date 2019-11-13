انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق محل العتبة

تحرير:سماح عوض الله ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

حريق محل تجاري بالعتبة - أرشيفية

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لفحص آثار حريق فى محل تجاري بمنطقة العتبة بوسط القاهرة، وذلك لبيان مكان بدء الحريق وانتهائه، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحريق، علاوة على طلب تحريات المباحث بشأن الواقعة، وعلى الرغم من إخماد النيران بالمحل التحاري دون وقوع إصابات أو انتقال النيران إلى محال مجاورة، أمرت النيابة بالتحقق من تبريد آثار النيران، وتمركز قوة من رجال الإطفاء بالمكان للتدخل السريع حال نشوب أى عارض.

تبين من معاينة النيابة العامة للحريق الذى نشب فى محل تجاري بمنطقة العتبة صباح اليوم، أن النيران أتت على محتويات المحل بالكامل، وتسببت فى تفحمها، بينما تمكنت 3 سيارات إسعاف من محاصرة النيران وإخمادها، وأفاد رجال الإطفاء أن غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق فى أحد المحلات بالعتبة، وتم

تبين من معاينة النيابة العامة للحريق الذى نشب فى محل تجاري بمنطقة العتبة صباح اليوم، أن النيران أتت على محتويات المحل بالكامل، وتسببت فى تفحمها، بينما تمكنت 3 سيارات إسعاف من محاصرة النيران وإخمادها، وأفاد رجال الإطفاء أن غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق فى أحد المحلات بالعتبة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.



شهدت منطقة العتبة العديد من الحرائق الضخمة، كان آخرها فى نهاية شهر يونيو الماضي، وتسببت فى خسائر بملايين الجنيهات، وعادة ما يتفاقم أى حريق بتلك المنطقة بحكم طبيعتها التجارية، إذ تحوي على مئات المحال التجارية الصغيرة المتجاورة، والمكدسة ببضائع تساعد على الاشتعال كالملابس والأحذية والمفروشات ومحال مستلزمات المحمول وغيرها.





