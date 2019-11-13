«حسم وقطار محطة مصر» أبرز محاكمات الأربعاء

271 متهما بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف و7 من أفراد الشرطة يمثلون أمام القضاء اليوم

تحرير:سماح عوض الله ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وعلى رأسها تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وشملت قائمة المتهمين سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق أن صدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية.

تحمل القضية رقم 518 لسنة 2019، وترجع أحداثها إلى صباح الأربعاء، 27 فبراير الماضي، إذ اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية بمحطة سكك حديد مصر برمسيس،وأحد المباني بنهاية الرصيف، ما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 ممن تصادف وجودهم