السيتي يخصص 100 مليون في الشتاء للحاق بليفربول

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

مانشستر سيتي

يبدو أن إدارة مانشستر سيتي لن تقبل بالتفريط في لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالح ليفربول بسهولة، فبعد خسارة السيتي في قمة الريدز الأخيرة بنتيجة 3-1، وابتعاد الليفر في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن السيتي، ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل تدعيم الفريق في يناير، بعد ابتعاده عن الصدارة، وبحسب صحيفة "ميرو" البريطانية، فإن قرار جوارديولا بعدم التعاقد مع بديل لمدافعه البلجيكي المعتزل فينسنت كومباني، جاء بنتيجة عكسية.

وعانى مانشستر سيتي كثيرًا من ذلك القرار منذ بداية الموسم الجاري، خاصة بعد إصابة الثنائي جون ستونز وإيمريك لابورت. وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي يستهدف أيضًا التعاقد مع بديل لقائد الفريق الحالي ديفيد سيلفا، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، بالإضافة لمهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي وصل

وعانى مانشستر سيتي كثيرًا من ذلك القرار منذ بداية الموسم الجاري، خاصة بعد إصابة الثنائي جون ستونز وإيمريك لابورت.



وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي يستهدف أيضًا التعاقد مع بديل لقائد الفريق الحالي ديفيد سيلفا، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، بالإضافة لمهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي وصل لعامه الحادي والثلاثين.



ويهدف مانشستر سيتي إلى ضم ثلاثة لاعبين جديد في يناير، الأمر الذي من المتوقع أن يكلف النادي ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.



وترددت أقاويل حول إمكانية رحيل بيب جوارديولا وعودته إلى إسبانيا، رفقة زوجته كريستينا، لكن مصادر أكدت أنه ملتزم بالفترة المتبقية في عقده، والتي تنتهي بنهاية الموسم المقبل.