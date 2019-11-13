رياضة

الإمارات تعلن مشاركتها في كأس الخليج بقطر

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
الإمارات
الإمارات
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، عن مشاركة المنتخب الأول في النسخة رقم 24 من كأس الخليج لكرة القدم والذي ستستضيفه قطر، ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة، التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي، للمشاركة في البطولة الخليجية، وتقام خليجي 24، خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي، وحتى السادس من ديسمبر المقبل، في الدوحة، لتبحث الإمارات عن استعادة اللقب الغائب منذ عام 2013.
ووصلت الإمارات إلى نهائي النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت، وخسرت أمام عمان بركلات الترجيح. وتحمل الكويت الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بكأس الخليج بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين للإمارات وعمان. وارتفع بالتالي عدد الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من كأس
اقرأ المزيد
بيرناردو سيلفا

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
شوقي غريب (1)

شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
اقرأ المزيد من الأخبار
موراتا - كونتي‎

كونتي: أسعى لكتابة التاريخ مع إنتر ميلان

يهدف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، لكتابة التاريخ، كما يرى أن لاعبي النيراتزوري يعانون بسبب طلباته الفنية، وذلك حسبما أفاد خلال وجوده في المحاضرات الفنية للمدربين السعوديين في المملكة العربية السعودية. وقال مدرب إيطاليا السابق: "لا بد أن أكون أول من أجلس وأكون مثالا جيدا وأقدم 100% بل 110%، وعندما تواصل العمل على هذا النهج يوميا، من الواضح أنك سترفع سقف الطلبات ممن يعملون معك واللاعبين، ولا بد أن تكون الطلبات عالية إذا أردنا كتابة التاريخ، أو الفوز بشيء".
الامارات - البحرين

الإمارات والبحرين يقرران المشاركة في خليجي 24 بقطر

تراجع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ونظيره البحريني، عن قرار الانسحاب من بطولة خليجي 24 المقامة بقطر، حيث نشر الاتحاد الإماراتي، بيانًا قال فيه: "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ 24 التي ستقام في الفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة المشاركة في هذه البطولة". ونشر الاتحاد البحريني بيانا مماثلا لما نشره نظيره الإماراتي.
السوبر السعودي

بمشاركة 4 فرق.. السعودية تستقبل كأس السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، التي قالت إن جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة، توسط لكي يتم اختيار المملكة العربية السعودية، دون أن يحصل اللاعب على أي عمولة من أجل ذلك الأمر، وستقام البطولة في السعودية خلال الفترة من الثامن من شهر يناير المقبل وحتى الثاني عشر من نفس الشهر، بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا، وستجرى القرعة في وقت لاحق من اليوم الإثنين.
عبد الله السعيد - بيراميدز 2019 (2)

تركي آل الشيخ: عبد الله السعيد تعرض للظلم في الأهلي

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، إن ما أنفقه على بيراميدز ودعم أي فريق آخر، كان كفيلا بإنشاء استاد عالمي للنادي الأهلي، موضحًا أنه لم يحزن بفوز القلعة الحمراء بالدوري على حساب بيراميدز، لكنه كان سعيدًا بتسجيل عبد الله السعيد هدفًا في مرمى الفريق الأحمر. وجاء ذلك خلال فيديو نشره آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]