الإمارات تعلن مشاركتها في كأس الخليج بقطر

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، عن مشاركة المنتخب الأول في النسخة رقم 24 من كأس الخليج لكرة القدم والذي ستستضيفه قطر، ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة، التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي، للمشاركة في البطولة الخليجية، وتقام خليجي 24، خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي، وحتى السادس من ديسمبر المقبل، في الدوحة، لتبحث الإمارات عن استعادة اللقب الغائب منذ عام 2013.

ووصلت الإمارات إلى نهائي النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت، وخسرت أمام عمان بركلات الترجيح. وتحمل الكويت الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بكأس الخليج بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين للإمارات وعمان. وارتفع بالتالي عدد الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من كأس

ووصلت الإمارات إلى نهائي النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت، وخسرت أمام عمان بركلات الترجيح.



وتحمل الكويت الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بكأس الخليج بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين للإمارات وعمان.



وارتفع بالتالي عدد الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من كأس الخليج إلى 6 منتخبات هي: قطر والعراق والكويت وعمان واليمن.



وأعلنت كل من البحرين والسعودية عدم مشاركتهما في النسخة المقبلة من البطولة، بسبب الأزمة السياسية مع قطر.



وسبق أن شاركت الإمارات في كأس الخليج بقطر 3 مرات من قبل، حيث حلت في المركز السابع في نسخة 1976، ومن ثم حلت رابعة في نسخة 1992، وودعت من دور المجموعات من نسخة 2004.