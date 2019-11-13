ضبط 34 حالة تعاط و3429 مخالفة مرور فى حملة أمنية

تحرير:سماح عوض الله ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

حملة لقوات المرور- أرشيفية

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وخلال الحملة التي استمرت 24 ساعة، تم إجراء تحليل تحليل طبى لـ 225 سائقًا، وإثبات تعاطى 34 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، كما قامت الإدارة العامة للمرور بنشر سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة.

وشملت الحملة الأمنية التأكيد على الالتزام بقواعد المرور، إذ رصدت فى نطاق الجيزة فقط 3429 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و 1450 مخالفة نموذج 125، و 70 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 23 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و26 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،

وشملت الحملة الأمنية التأكيد على الالتزام بقواعد المرور، إذ رصدت فى نطاق الجيزة فقط 3429 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و 1450 مخالفة نموذج 125، و 70 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 23 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و26 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 63 دراجة بخارية وسيارة.



كما يشهد الطريق الدائرى تعزيزا للخدمات الأمنية والمرورية حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم، وتهيب إدارة المرور بقائدى السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور وإرشادات ارتياد الطرق.



