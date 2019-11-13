جريمة

ضبط 34 حالة تعاط و3429 مخالفة مرور فى حملة أمنية

تحرير:سماح عوض الله ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
حملة لقوات المرور- أرشيفية
حملة لقوات المرور- أرشيفية
نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وخلال الحملة التي استمرت 24 ساعة، تم إجراء تحليل تحليل طبى لـ 225 سائقًا، وإثبات تعاطى 34 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، كما قامت الإدارة العامة للمرور بنشر سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة.
وشملت الحملة الأمنية التأكيد على الالتزام بقواعد المرور، إذ رصدت فى نطاق الجيزة فقط 3429 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و 1450 مخالفة نموذج 125، و 70 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 23 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و26 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،
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وزارة-الداخلية

الداخلية: ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 923 طربة حشيش

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص قبل عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزتهم 923 طربة لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الأفيون بقصد الإتجار. كانت القوات المعنية بتأمين أحد الأكمنة الأمنية شرق نفق الشهيد أحمد حمدى التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، قد تمكنت من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص (سائق – مقيم حى الجناين بالسويس) حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية وبصحبته ثلاثة سيدات (بدون عمل – مقيمات بالإسماعيلية).
فتاة-العياط

إخلاء سبيل المتهمين باستدراج فتاة العياط

بعد عدة ساعات من قرار النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بألا وجه لإقامة الدعوى ضد أميرة أحمد، 15 سنة، والشهيرة بـ"فتاة العياط"، بقضية اتهامها بقتل سائق استدرجها وحاول اغتصابها، قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، إخلاء سبيل صديق للفتاة وزميل له، بضمان محل إقامتهما، على ذمة التحقيق معهما فى واقعة اتهامهما بالاتفاق والمساعدة على خطف «فتاة العياط» بالتحايل، واتفقا مع سائق ميكروباص على اختطافها بقصد اغتصابها، وجاء قرار إخلاء السبيل مشروطًا بألا يكون المتهمان مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أخرى.
سجن

ضبط 3 هاربين من 85 سجن في الإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من القبض على 3 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وذلك بإجمالي أحكام بالسجن بلغت 85 سنة، وذلك بمناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن وهم "مقاول" هارب من 35 سنة سجن، وحارس عقار هارب من 39 سنة سجن، وسيدة هاربة من 11 سنة سجن.
المخدرة

ضبط شحنة مخدرات «حشيش وأفيون» بنفق الشهيد أحمد حمدي

ألقت قوات الأمن المعينة بالخدمة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، القبض على سائق سيارة نقل وبرفقته 3 سيدات، أثناء عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية، وذلك بعد أن أسفر تفتيش السيارة عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات تضمنت 923 طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 92.300 كيلو جرام، و7 لفات مختلفة الأحجام من مادة الأفيون المخدر وزنت نحو 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبالمناقشة الأولية للسائق أقر بعلمه وتهريبه للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
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كمين-أمني

الداخلية في 24 ساعة.. 1293 مخالفة مرورية وتنفيذ 344 حكما

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 8 قضايا تهريب، من بينها 4 قضايا محاولة تهريب مواد مخدرة، و4 قضايا هجرة غير شرعية، وتزوير مستندات، وتنفيذ 344 حكما قضائيا متنوعا، جاء ذلك خلال الحملة التي شنها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، كما تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 5 قضايا تهريب "ملابس أجنبية الصنع – لدائن بلاستيك – معسل"، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا تهريب مواد مخدرة، ضمن جهود مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.
اشارة-مرور (3)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1237 مخالفة

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3264 مخالفة مرورية متنوعة.
اشارة-مرور (3)

مرور الجيزة تشن 133 حملة على المواقف العشوائية

رحلة يومية وهدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن تحرير 450 مخالفة مرورية متنوعة.
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