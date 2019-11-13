مصر تطرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأسبوع المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين المقبل والموافق 18 نوفمبر 2019. وأضاف البنك، أنه ستجري تسوية العطاء في 19 نوفمبر، وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر2020. وتطرح وزارة المالية أسبوعيًا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.

وطرح البنك المركزي يوم الإثنين الماضي، أذون خزانة بقيمة 695 مليون يورو لأجل عام ، تستحق السداد يوم 10 نوفمبر 2020، وتم الإعتماد على حصيلة الطرح فى مقابلة استحقاق عطاء سابق بقيمة 695.1 مليون دولار.وتراوحت الفائدة على آخر طرح من أذون الخزانة باليورو يوم 20 أغسطس الماضي، بين 1.4% و 1.5% بمتوسط بلغ 1.49%،