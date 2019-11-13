استشهاد فلسطيني في القصف الإسرائيلي على غزة

تحرير:أ ش أ ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر، اليوم الأربعاء، في تجدد القصف الإسرائيلي، على منازل المواطنين والمواقع والأراضي الزراعية في قطاع غزة. وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين جنوب شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد الشاب علاء اشتيوي (32 عاما)، وجرى نقل جثمانه إلى مجمع فلسطين الطبي. وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، استشهاد المواطن خالد عوض فراج (38 عاما)، في قصف استهدف أرضا زراعية في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

كما أصيب مواطن بجروح جراء غارة استهدفت محيط ملعب الروضة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما استهدف الاحتلال أرضا زراعية شرق مخيم البريج.وكانت طائرة حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بصاروخ واحد موقعا في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتصاعد الدخان من المكان،

كما أصيب مواطن بجروح جراء غارة استهدفت محيط ملعب الروضة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما استهدف الاحتلال أرضا زراعية شرق مخيم البريج.

وكانت طائرة حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بصاروخ واحد موقعا في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتصاعد الدخان من المكان، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة في منازل المواطنين المجاورة.



كما قصفت طائرة حربية أرضا زراعية بصاروخ واحد شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأحدثت حفرة عميقة في المكان، إضافة إلى إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.

من جانبها، استهدفت المقاومة الفلسطينية آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت قناة فلسطين اليوم، إن المقاومة أطلقت صاروخا موجها تجاه إحدى آليات جيش الاحتلال شمال قطاع غزة، دون معلومات عن وجود خسائر لدى الاحتلال.

وأضافت أن 3 مروحيات عسكرية إسرائيلية تحلق في مكان استهداف آلية الميركافا، مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال تطلق قذائف تجاه مراصد للمقاومة في محاولة للتغطية على عملية سحبها.

ولم يؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أو ينفي حتى اللحظة نبأ استهداف الآلية العسكرية شمال قطاع غزة.

يذكر أن 10 مواطنين فلسطينيين كانوا قد استشهدوا أمس (اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة)، كما أصيب 45 آخرون بجروح مختلفة، وعم الدمار والخراب في منازل عدد من المواطنين الفلسطينيين.

في المقابل، زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات منطقة "غلاف غزة" نتيجة إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، مشيرة إلى أن "القبة الحديدية" تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ.

وأشارت القناة السابعة الإسرائيلية إلى إصابة 5 إسرائيليين بإصابات خطيرة، و 23 في حالة متوسطة بالإضافة إلى إصابة 18 آخرين بما وصفته بحالة من "الخوف والقلق".

وكانت حكومة الاحتلال قد عطلت حركة القطارات والمدارس وأغلقت عدة طرق رئيسية محاذية للقطاع.

وقال جيش الاحتلال - في بيان نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية - أن "أمس" اليوم الأول من التصعيد شهد إطلاق أكثر من 190 صاروخا وقذيفة باتجاه مستوطنات الاحتلال.