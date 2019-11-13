رامي ربيعة عن ملل أداء الفراعنة: «لا نلعب ضد أقماع»

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

رامي ربيعة

يرى رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن سبب شعور الكثيرين بالملل من المباريات الودية للفراعنة في الفترة الأخيرة، بسبب المنافسين، كما أكد ربيعة أن اللاعبين استفادوا من المباراة الودية ضد ليبيريا وبدء المعسكر مبكرا لزيادة الانسجام بينهم داخل الملعب وخارجه، وكذلك لاستعادة جزء من اللياقة البدنية لتوقف بطولة الدوري منذ فترة تزيد عن الشهر. وقال رامي ربيعة، عبر قناة أون سبورت: "المباريات الودية مملة ليست بسببنا، بل لأن المنافس يلعب بدفاع المنطقة بشكل غير طبيعي، ولا يخلق أي خطورة هجومية ضدنا".

وأشار مدافع النادي الأهلي: "هذا يقلل من إيقاع المباريات، لأنها تكون من جانب واحد، فالمنافس ودفاعه ليس (أقماع) نمر منها مثلما نفعل في التدريبات".وواصل رامي ربيعة: "نكون غاضبين لأننا نريد فريقا يهاجمنا ليكون الإيقاع أسرع، في أوروبا تواجه سرعات وقوة وهجمات متبادلة لذا الإيقاع يكون أسرع، ونسعى للتسجيل مبكرا