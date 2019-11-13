رياضة

لوكا مودريتش يتوج بجائزة القدم الذهبية

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
على الرغم من المستوى الباهت الذي قدمه لوكا مودريتش مع ريال مدريد الموسم الماضي، فإنه واصل التتويج بالجوائز، وذلك بعدما توج بجائزة القدم الذهبية لعام 2019، تلك الجائزة التي يتم تقديمها للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عامًا، ليتفوق بالتالي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النجم الكرواتي (34 عامًا) بات اللاعب السابع عشر، الذي يحصل على الجائزة، التي تم منحها في المرة الأولى للأسطورة الإيطالية، روبرتو باجيو، عام 2003.
وتفوق مودريتش بالتالي على كل من "ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - واين روني - روبرت ليفاندوفسكي - جيرارد بيكيه - تياجو سيلفا - سيرجيو أجويرو - جورجيو كيليني - سيرجيو راموس - لوكا مودريتش". وتعد القدم الذهبية من الجوائز الدولية التي منح للاعبين الذين يحققون إنجازات رياضية رفيعة، بشرط ألا يقل عمرهم
اقرأ المزيد
بيرناردو سيلفا

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
شوقي غريب (1)

شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
اقرأ المزيد من الأخبار
رونالدو - ميسي

رونالدو وميسي يغيبان مبكرا عن صراع الحذاء الذهبي

يبدو أن صراع الفوز بالحذاء الذهبي سيشهد غياب الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين سيطرا على الجائزة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ تقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، في سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2019- 2020، الذي يُمنح لهداف الدوريات الأوروبية، وسلط الموقع الرسمي للدوري الألماني الضوء على أرقام ليفاندوفسكي هذا الموسم، وإمكانية نجاحه في خطف الحذاء الذهبي، ليصبح أول لاعب في البوندسليجا يظفر به منذ جيرد مولر، أسطورة بايرن، عام 1972.
كريستيانو-رونالدو

والدة رونالدو: المافيا حرمته من الكرة الذهبية

ترى ماريا دولوريس أفيرو، والدة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، أن المافيا تسببت في حرمان صاروخ ماديرًا من حصد المزيد من الكرات الذهبية. وحصد كريستيانو رونالدو، جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، 5 مرات من قبل بالتساوي مع منافسه الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد نادي برشلونة الإسباني. وستقدم الجائزة في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر، المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، وفاز لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا بالجائزة العام الماضي.
رنالدو‎

رونالدو يتحدث عن التنافس الصحي مع ميسي

أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن سبب نجاحه وتواجده بين الأفضل في العالم، يرجع إلى الذكاء الذي يتمتع به، بجانب السعي ومواصلة العمل. جاء ذلك خلال مقابلة صحفية مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الإثنين، بعد تواجده ضمن قائمة الـ30 المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، قائلا: "هدفي أن أصبح صغيرًا مهما تقدم بي العمر، عليك أن تكون ذكيًّا لتستمر، أخبرني عن لاعب لديه نفس الأداء الذي أقوم به في نفس العمر، وفي فريق مثل يوفنتوس".
الكرة الذهبية

مفاجأة في تسريب الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

بدأت تسريبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الانتشار، حيث ذكرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية، ونوهت بأن رونالدو تقدم على فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]