لوكا مودريتش يتوج بجائزة القدم الذهبية

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

لوكا مودريتش

على الرغم من المستوى الباهت الذي قدمه لوكا مودريتش مع ريال مدريد الموسم الماضي، فإنه واصل التتويج بالجوائز، وذلك بعدما توج بجائزة القدم الذهبية لعام 2019، تلك الجائزة التي يتم تقديمها للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عامًا، ليتفوق بالتالي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النجم الكرواتي (34 عامًا) بات اللاعب السابع عشر، الذي يحصل على الجائزة، التي تم منحها في المرة الأولى للأسطورة الإيطالية، روبرتو باجيو، عام 2003.

وتفوق مودريتش بالتالي على كل من "ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - واين روني - روبرت ليفاندوفسكي - جيرارد بيكيه - تياجو سيلفا - سيرجيو أجويرو - جورجيو كيليني - سيرجيو راموس - لوكا مودريتش". وتعد القدم الذهبية من الجوائز الدولية التي منح للاعبين الذين يحققون إنجازات رياضية رفيعة، بشرط ألا يقل عمرهم

وتفوق مودريتش بالتالي على كل من "ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - واين روني - روبرت ليفاندوفسكي - جيرارد بيكيه - تياجو سيلفا - سيرجيو أجويرو - جورجيو كيليني - سيرجيو راموس - لوكا مودريتش".



وتعد القدم الذهبية من الجوائز الدولية التي منح للاعبين الذين يحققون إنجازات رياضية رفيعة، بشرط ألا يقل عمرهم عن 28 عامًا، ويمكن الفوز بها مرة واحدة فقط.



وظهرت تلك الجائزة للمرة الأولى في عام 2003، وتوج بها كل من: "روبرتو باجيو - نيدفيد - شيفيتشينكو - رونالدو - ديل بييرو - روبرتو كارلوس - رونالدينيو - توتي - جيجز - إبراهيموفيتش - دروجبا - إنييستا - إيتو - بوفون - كاسياس - كافاني".



وقال مودريتش، بعد تسلمه للجائزة في موناكو: "إنه لشرف لي أن أحصد هذه الجائزة.. أنا في طريقي للعودة إلى أفضل مستوى، وأظهرت ذلك في المباراة الأخيرة ضد إيبار".