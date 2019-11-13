بعد انتهائه.. 6 مشاهد من مهرجان الموسيقى العربية

شهدت الدروة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية عددا من اللقطات والمشاهد التى صادفت الفنانين على المسرح، وتفاجأ بها الجمهور، فماذا كان رد فعلهم على ما وجدوه؟
انتهت أمس فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، الذى استمرت فعالياته على مدار 12 يوما شارك فيها 81 مطربا من مختلف الدول العربية، منهم المطرب محمد منير، الذى أحيا حفل الافتتاح وكانت هذه هى مشاركته الأولى فى المهرجان وتم تكريمه، بالإضافة إلى وجود الفنانين "مدحت صالح، محمد الحلو، مروان خورى، عاصى الحلانى، وائل جسار، أنغام، مروة ناجى، محمد الشرنوبى، فايا يونان، كارمن سليمان، حنان ماضى، محمد ثروت، نداء شرارة، عمر خيرت"، وتختتم الفعاليات بحفلة للفنانة أصالة نصرى.
وشهدت تلك الدورة عددا من اللقطات خلال الحفلات منها ما نال إعجاب الجمهور وتعاطفوا معها، وآخر كان محرجا للمطرب على المسرح، وترصد "التحرير" خلال هذا التقرير أبرز المشاهد فى الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية.
الكينج يغنى جالسًا
أحيا محمد منير حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، رغم إصابته بانزلاق غضروفى،
وشهدت تلك الدورة عددا من اللقطات خلال الحفلات منها ما نال إعجاب الجمهور وتعاطفوا معها، وآخر كان محرجا للمطرب على المسرح، وترصد "التحرير" خلال هذا التقرير أبرز المشاهد فى الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية.
الكينج يغنى جالسًا
أحيا محمد منير حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، رغم إصابته بانزلاق غضروفى، وقام بالغناء وهو جالس على كرسى، وقدم عددا من أشهر أغانيه منها "يا ليلة عودى"، التى تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وبعدها تقدمت الوزيرة إيناس عبد الدايم لتسلمه درع التكريم، وقال منير إن مصر بلد عظيم وكبير، مشيرا إلى أنه تشرف بتكريمه من مهرجان الموسيقى العربية، ونوه بأنه يقول لنفسه مبروك، لأن الأغنية العربية، أصبح لها مكانة عظيمة.
وفرح الجمهور بوجود الكينج محمد منير بينهم لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى، وتفاعلوا معه بشدة وتعالى التصفيق، وهتف الحضور لمنير: "الكبير كبير يا محمد يا منير"، وكان السؤال الدارج من محبى محمد منير منذ الإعلان عن حفلته بمهرجان الموسيقى هو هل سيرتدى منير "بدلة" فى الحفل؟ إذ من شروط المسرح الكبير بدار الأوبرا هو ارتداء الزى الرسمى، وبالفعل ظهر منير فى الحفل وهو يرتدى ملابس شبه كلاسيكية بدون رابطة عنق احتراما لقواعد الأوبرا، وهى المرة الأولى التى يرتدى فيها منير زيا رسميا فى حفل من حفلاته.
موهبة اكتشفها مدحت صالح
أحيا الفنان الكبير مدحت صالح اليوم الثانى من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وخلال حفله، توقف عن الغناء، قائلا إن هناك مفاجأة وذهب ليقدم إحدى المواهب الشابة ذات القدرات الخاصة، ويدعى إبراهيم رمضان، ورغم عدم قدرته على النظر فإن صوته يتحدث بكل المشاعر داخله، وقدم الشاب أغنية «كوكب تانى» بصوت لا يختلف عن مدحت، وحرص كل الحاضرين على تشجيعه، ووقفت الوزيرة إيناس عبد الدايم لتحيته.
أزمة صوت أنغام
شهد حفل الفنانة أنغام مشكلة فنية فى الصوت واشتكى الجمهور، قائلا: "فيه مشكلة فى الصوت يا أنغام"، وسرعان ما وقفت وذهبت لضبط الصوت مع الفنى، وبعدها عادت سريعا وقد حلت المشكلة، وقدمت عددا من أشهر أغانيها، منها "عمرى معاك" و"ياريتك فاهمنى"، و"أقول ناسياك"، وحرص على الحضور عدد من النجوم والمشاهير، منهم عماد متعب وزوجته يارا نعوم، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وهالة سرحان.
عاصى الحلانى يغنى بصحبة ابنه
أشعل الفنان عاصى الحلانى مسرح دار الأوبرا وقدم عددا من أشهر أغانيه، منها "يا طير" وغيرها، وحرص على تقديم مفاجأة للجمهور، وقدم ابنه الوليد على المسرح وشاركه فى أغنية "من هون نحنا يا بشر"، وطالبه الجمهور بإعادة الأغنية ولبى عاصى والوليد طلبهم، وتفاعل معهم الجمهور بالتصفيق الحاد والرقص على أنغام الأغنية، وبعدها قدموا معًا أغنية "يا طيور بالعالى"، وهذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها الوليد والده على مسرح دار الأوبرا.
مروان خورى.. إقبال ضعيف
رفع مسرح دار الأوبرا شعار كامل العدد فى كل الحفلات، ولكن حفل الفنان مروان خورى لم يكن الإقبال عليه كبيرا، ولم يكن المسرح ممتلئا بالجمهور على الرغم من أن باقى الحفلات الأخرى يضطر فيها القائمون على دار الأوبرا إلى وضع كراسى إضافية للحضور.
شعار الختام
حرص كل من الفنان عاصى الحلانى، وهانى شاكر والمطرب على الحجار على أن يختتموا حفلاتهم بمهرجان الموسيقى بأغنية "أحلف بسماها" للمطرب عبد الحليم حافظ، وهى من كلمات عبد الرحمن الأبنودى وألحان كمال الطويل وأنتجت عام 1967.