فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

بعد انتهائه.. 6 مشاهد من مهرجان الموسيقى العربية

شهدت الدروة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية عددا من اللقطات والمشاهد التى صادفت الفنانين على المسرح، وتفاجأ بها الجمهور، فماذا كان رد فعلهم على ما وجدوه؟
تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
محمد منير
محمد منير
انتهت أمس فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، الذى استمرت فعالياته على مدار 12 يوما شارك فيها 81 مطربا من مختلف الدول العربية، منهم المطرب محمد منير، الذى أحيا حفل الافتتاح وكانت هذه هى مشاركته الأولى فى المهرجان وتم تكريمه، بالإضافة إلى وجود الفنانين "مدحت صالح، محمد الحلو، مروان خورى، عاصى الحلانى، وائل جسار، أنغام، مروة ناجى، محمد الشرنوبى، فايا يونان، كارمن سليمان، حنان ماضى، محمد ثروت، نداء شرارة، عمر خيرت"، وتختتم الفعاليات بحفلة للفنانة أصالة نصرى.
وشهدت تلك الدورة عددا من اللقطات خلال الحفلات منها ما نال إعجاب الجمهور وتعاطفوا معها، وآخر كان محرجا للمطرب على المسرح، وترصد "التحرير" خلال هذا التقرير أبرز المشاهد فى الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية. الكينج يغنى جالسًا أحيا محمد منير حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، رغم إصابته بانزلاق غضروفى،
اقرأ المزيد
محمد ثروت

محمد ثروت: التليفزيون ظلمنى بعد وفاة أم كلثوم «حوار»

فنان من طراز فريد، حارب بجانب الهندسة لكى يكون مطربًا مميزًا، بدأ حياته الفنية كمطرب تميز فى أغانى الأطفال والأغنيات الوطنية والدينية والعاطفية، تعاون معه كبار الملحنين على رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجى ومنير مراد ومحمد سلطان وحلمى بكر وعمار الشريعى، كما أنه عمل فى برامج الأطفال مع «ماما سميحة». إنه المطرب محمد ثروت، الذى اختفى تدريجيا فى السنوات العشر الأخيرة، ولكنه عاد للظهور مجددا ليثبت حضوره المميز فى أذهان جمهوره من خلال حفلات مهرجان الموسيقى العربية.
رامى-جمال

بعد إصابته بـ«البهاق».. رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره

وجه المطرب رامي جمال رسالة شكر إلى جمهوره والمشاعر التي وجهها له بعد أن أعلن إصابته بمرض «البهاق»، وذلك عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، إذ كتب جمال: «الحمد لله أولا وأخيرًا، أنا عاوز أقول كلام كتير عن إللي شوفتو منكم، وكلمة شكرًا قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت إللي ضيعتوه علشان تحسنو الصورة المظلمة إللي كانت في عيني أنا بقيت شايف الابتلاء ده هدية من ربنا علشان أشوف الحب ده والله دموعي مبتقفش وأنا بشوف كلامكم أوعو تبخلو على أي حد بدعم نفسي زي اللي دعمتوني بيه إحساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي انتو عملتوه ميتقدرش».
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (2)

أصالة ترد على معجبة وصفتاها بـ«القوية»: «قوية وحصل فيا كل ده»

اختتمت المطربة أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت عددًا من أبرز أغانيها، منها: "بنت أكابر"، "مهتمة بالتفاصيل"، "يا عالم"، وأثناء تقديم أصالة أغنية "حاجة متخصكش"، قالت إحدى الحاضرات لها: "إنتي قوية يا أصالة"، لترد الأخيرة: "قوية وحصل فيا كل ده"، وتابعت: "على العموم خدوا الكلام انسوه"، دون أن تفسر ماذا حدث لها، وعادت بعدها واستكملت فقرتها.
اقرأ المزيد من الأخبار
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (2)

أصالة ترد على معجبة وصفتاها بـ«القوية»: «قوية وحصل فيا كل ده»

اختتمت المطربة أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت عددًا من أبرز أغانيها، منها: "بنت أكابر"، "مهتمة بالتفاصيل"، "يا عالم"، وأثناء تقديم أصالة أغنية "حاجة متخصكش"، قالت إحدى الحاضرات لها: "إنتي قوية يا أصالة"، لترد الأخيرة: "قوية وحصل فيا كل ده"، وتابعت: "على العموم خدوا الكلام انسوه"، دون أن تفسر ماذا حدث لها، وعادت بعدها واستكملت فقرتها.
مهرجان-الموسيقى-العربية (2)

وزيرة الثقافة تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

اختتمت اليوم الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، وقامت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بتوزيع جوائر مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء والتى تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 فى الغناء من الشباب و65 من الأطفال و30 فى مجال العزف ومجموعة من ذوى القدرات الخاصة، واجتاز المرحلة الأولى 74 متسابقًا منهم 53 من الشباب و21 من الأطفال للفوز بجوائز المركز الأول والثانى والثالث وجائزة لجنة التحكيم فى المرحلة التالية بإجمالى جوائز قدرها 150 ألف جنيه.
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (2)

أصالة تختتم فعاليات «الموسيقي العربية» اليوم

تختم اليوم الثلاثاء المطربة أصالة فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وتحيي حفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، يسبقها فاصل لتكريم الفائزين في مسابقة المهرجان، وتقديم عدد من أبرز أغانيها، إلى جانب مجموعة من الأغاني التراثية. وفى نفس الموعد تقدم الفنانة حنان ماضي حفلا بمعهد الموسيقي العربية، أما على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقدم النجم على الحجار فاصلاً بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر يسبقه فاصلاً للفنانة ريهام عبد الحكيم.
انغام -تحيي -حفل مهرجان -الموسيقى العربيه‎ (2)

الجمهور أوقفها.. أزمة في حفل أنغام بـ«الموسيقى العربية»

أحيت المطربة أنغام، حفلا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقي العربية المقام في دار الأوبرا، وقدمت عدد من أشهر أغانيها منها "عمري معاك" و"ياريتك فاهمني"، و"أقول ناسياك"، وحرص على الحضور عدد من النجوم والمشاهير، منهم: عماد متعب وزوجته يارا نعوم، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وهالة سرحان، وغيرهم، وشهد الحفل مشكلة فنية في الصوت واشتكتى الجمهور، قائلا: "فيه مشكلة في الصوت يا أنغام".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]