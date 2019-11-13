بعد انتهائه.. 6 مشاهد من مهرجان الموسيقى العربية

شهدت الدروة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية عددا من اللقطات والمشاهد التى صادفت الفنانين على المسرح، وتفاجأ بها الجمهور، فماذا كان رد فعلهم على ما وجدوه؟

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

محمد منير

انتهت أمس فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، الذى استمرت فعالياته على مدار 12 يوما شارك فيها 81 مطربا من مختلف الدول العربية، منهم المطرب محمد منير، الذى أحيا حفل الافتتاح وكانت هذه هى مشاركته الأولى فى المهرجان وتم تكريمه، بالإضافة إلى وجود الفنانين "مدحت صالح، محمد الحلو، مروان خورى، عاصى الحلانى، وائل جسار، أنغام، مروة ناجى، محمد الشرنوبى، فايا يونان، كارمن سليمان، حنان ماضى، محمد ثروت، نداء شرارة، عمر خيرت"، وتختتم الفعاليات بحفلة للفنانة أصالة نصرى.

وشهدت تلك الدورة عددا من اللقطات خلال الحفلات منها ما نال إعجاب الجمهور وتعاطفوا معها، وآخر كان محرجا للمطرب على المسرح، وترصد "التحرير" خلال هذا التقرير أبرز المشاهد فى الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية. الكينج يغنى جالسًا أحيا محمد منير حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، رغم إصابته بانزلاق غضروفى،