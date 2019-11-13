جمعة: المباريات الودية ليست مقياس الحكم على الفراعنة

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

المنتخب الوطني

أكد أحمد جمعة، مهاجم النادي المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني، أن الفراعنة مستعدون لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، كما أشار إلى أن المباريات الودية ليست مقياسا للحكم على أداء المنتخب. وقال مهاجم النادي المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني، لقناة أون سبورت: "شرف لي الانضمام للمنتخب الوطني، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، ومنتخب ليبيريا فريق ضعيف، ولكن المباريات الودية ليست مقياسا، ونحن مستعدون لمواجهة كينيا".

وواصل مهاجم النادي المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني تصريحاته: "هذه أول مباراة رسمية للجهاز الفني الجديد، والمدير الفني حسام البدري يلقن التعليمات للاعبين في التدريبات والمحاضرات بشكل جيد". وفاز المنتخب الوطني على بتسوانا الشهر الماضي ثم ليبيريا منذ أيام بنتيجة واحدة 1-0، حيث سجل الهدف في المباراتين

وواصل مهاجم النادي المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني تصريحاته: "هذه أول مباراة رسمية للجهاز الفني الجديد، والمدير الفني حسام البدري يلقن التعليمات للاعبين في التدريبات والمحاضرات بشكل جيد".



وفاز المنتخب الوطني على بتسوانا الشهر الماضي ثم ليبيريا منذ أيام بنتيجة واحدة 1-0، حيث سجل الهدف في المباراتين حمدي فتحي، لاعب خط وسط النادي الأهلي، الذي أصيب بقطع في غضروف الركبة.



ويستعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام البدري، لملاقاة كينيا وجزر القمر في الـ14 والـ18 من شهر نوفمبر الجاري في أول مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.

