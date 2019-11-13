رياضة

جمعة: المباريات الودية ليست مقياس الحكم على الفراعنة

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
أكد أحمد جمعة، مهاجم النادي المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني، أن الفراعنة مستعدون لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، كما أشار إلى أن المباريات الودية ليست مقياسا للحكم على أداء المنتخب. وقال مهاجم النادي المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني، لقناة أون سبورت: "شرف لي الانضمام للمنتخب الوطني، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، ومنتخب ليبيريا فريق ضعيف، ولكن المباريات الودية ليست مقياسا، ونحن مستعدون لمواجهة كينيا".
وواصل مهاجم النادي المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني تصريحاته: "هذه أول مباراة رسمية للجهاز الفني الجديد، والمدير الفني حسام البدري يلقن التعليمات للاعبين في التدريبات والمحاضرات بشكل جيد". وفاز المنتخب الوطني على بتسوانا الشهر الماضي ثم ليبيريا منذ أيام بنتيجة واحدة 1-0، حيث سجل الهدف في المباراتين
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بيرناردو سيلفا

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
شوقي غريب (1)

شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
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رامي-ربيعة

رامي ربيعة عن ملل أداء الفراعنة: «لا نلعب ضد أقماع»

يرى رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن سبب شعور الكثيرين بالملل من المباريات الودية للفراعنة في الفترة الأخيرة، بسبب المنافسين، كما أكد ربيعة أن اللاعبين استفادوا من المباراة الودية ضد ليبيريا وبدء المعسكر مبكرا لزيادة الانسجام بينهم داخل الملعب وخارجه، وكذلك لاستعادة جزء من اللياقة البدنية لتوقف بطولة الدوري منذ فترة تزيد عن الشهر. وقال رامي ربيعة، عبر قناة أون سبورت: "المباريات الودية مملة ليست بسببنا، بل لأن المنافس يلعب بدفاع المنطقة بشكل غير طبيعي، ولا يخلق أي خطورة هجومية ضدنا".
مصر -وبتسوانا (6)

جمعة يقود هجوم الفراعنة أمام ليبيريا

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليبيريا، في المباراة المقرر إقامتها وديًّا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بقيادة الحكم أحمد الغندور، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (كان 2021) في الكاميرون، حيث تستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن يُذاع اللقاء على قناة «تايم سبورت».
مصر -وبتسوانا (13)

المنتخب يواجه ليبيريا اليوم استعدادا لتصفيات إفريقيا

يستضيف المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره ليبيريا، في المباراة المقرر إقامتها وديا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويديرها الحكم أحمد الغندور، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (كان 2021) في الكاميرون، حيث تستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن تذاع مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبرالي على قناة «تايم سبورت».
بيراميدز (1)

بيراميدز عن أزمة البدري: نرفض البحث عن بطولات زائفة

?علق ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، على استبعاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للاعبي فريق بيراميدز من معسكر برج العرب، وألمح عيد في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن رحيل البدري عن رئاسة جهاز العمل في بيراميدز، قد يكون من أسباب أزمة النادي مع جهاز الفراعنة، بعد استبعاد لاعبينا، وقال عيد: «المنتخب تواصل مع جميع الأندية للاتفاق على ضم لاعبيهم مبكرا، ولم يتواصل معنا أي أحد.. إذا حدث التواصل مبكرا لكنا قررنا الموافقة.. منتخب كوت ديفوار مثلا طلب مننا ضم ويلفريد كانون قبل الموعد المحدد بيوم واحد ووافقنا».
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