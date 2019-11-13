ضبط شحنة مخدرات «حشيش وأفيون» بنفق الشهيد أحمد حمدي

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

حشيش- أرشيفية

ألقت قوات الأمن المعينة بالخدمة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، القبض على سائق سيارة نقل وبرفقته 3 سيدات، أثناء عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية، وذلك بعد أن أسفر تفتيش السيارة عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات تضمنت 923 طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 92.300 كيلو جرام، و7 لفات مختلفة الأحجام من مادة الأفيون المخدر وزنت نحو 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبالمناقشة الأولية للسائق أقر بعلمه وتهريبه للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تبين من فحص أوراق إثبات الهوية للمتهمين أن السائق مقيم بحي الجناين بالسويس، بينما السيدات الثلاث بدون عمل، وهن مقيمات بمحافظة الإسماعيلية، وتولت القوة تفتيش السائق، بينما تولى عنصر من الشرطة النسائية تفتيش السيدات الثلاث، وعثرت القوات على كميات من المخدرات بين طيات ملابس المتهمين الأربعة، وباقى الكمية