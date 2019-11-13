جريمة

ضبط شحنة مخدرات «حشيش وأفيون» بنفق الشهيد أحمد حمدي

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
حشيش- أرشيفية
حشيش- أرشيفية
ألقت قوات الأمن المعينة بالخدمة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، القبض على سائق سيارة نقل وبرفقته 3 سيدات، أثناء عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية، وذلك بعد أن أسفر تفتيش السيارة عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات تضمنت 923 طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 92.300 كيلو جرام، و7 لفات مختلفة الأحجام من مادة الأفيون المخدر وزنت نحو 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبالمناقشة الأولية للسائق أقر بعلمه وتهريبه للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
تبين من فحص أوراق إثبات الهوية للمتهمين أن السائق مقيم بحي الجناين بالسويس، بينما السيدات الثلاث بدون عمل، وهن مقيمات بمحافظة الإسماعيلية، وتولت القوة تفتيش السائق، بينما تولى عنصر من الشرطة النسائية تفتيش السيدات الثلاث، وعثرت القوات على كميات من المخدرات بين طيات ملابس المتهمين الأربعة، وباقى الكمية
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وزارة-الداخلية

الداخلية: ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 923 طربة حشيش

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص قبل عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزتهم 923 طربة لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الأفيون بقصد الإتجار. كانت القوات المعنية بتأمين أحد الأكمنة الأمنية شرق نفق الشهيد أحمد حمدى التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، قد تمكنت من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص (سائق – مقيم حى الجناين بالسويس) حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية وبصحبته ثلاثة سيدات (بدون عمل – مقيمات بالإسماعيلية).
فتاة-العياط

إخلاء سبيل المتهمين باستدراج فتاة العياط

بعد عدة ساعات من قرار النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بألا وجه لإقامة الدعوى ضد أميرة أحمد، 15 سنة، والشهيرة بـ"فتاة العياط"، بقضية اتهامها بقتل سائق استدرجها وحاول اغتصابها، قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، إخلاء سبيل صديق للفتاة وزميل له، بضمان محل إقامتهما، على ذمة التحقيق معهما فى واقعة اتهامهما بالاتفاق والمساعدة على خطف «فتاة العياط» بالتحايل، واتفقا مع سائق ميكروباص على اختطافها بقصد اغتصابها، وجاء قرار إخلاء السبيل مشروطًا بألا يكون المتهمان مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أخرى.
سجن

ضبط 3 هاربين من 85 سجن في الإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من القبض على 3 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وذلك بإجمالي أحكام بالسجن بلغت 85 سنة، وذلك بمناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن وهم "مقاول" هارب من 35 سنة سجن، وحارس عقار هارب من 39 سنة سجن، وسيدة هاربة من 11 سنة سجن.
حملات-المرور‎ (4)

ضبط 34 حالة تعاط و3429 مخالفة مرور فى حملة أمنية

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وخلال الحملة التي استمرت 24 ساعة، تم إجراء تحليل تحليل طبى لـ 225 سائقًا، وإثبات تعاطى 34 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، كما قامت الإدارة العامة للمرور بنشر سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة.
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وزارة-الداخلية

الداخلية: ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 923 طربة حشيش

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص قبل عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزتهم 923 طربة لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الأفيون بقصد الإتجار. كانت القوات المعنية بتأمين أحد الأكمنة الأمنية شرق نفق الشهيد أحمد حمدى التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، قد تمكنت من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص (سائق – مقيم حى الجناين بالسويس) حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية وبصحبته ثلاثة سيدات (بدون عمل – مقيمات بالإسماعيلية).
الانتحار-شنقا

إنقاذ شاب بعد محاولة انتحاره في الإسماعيلية

تمكن أهالي مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، من إنقاذ شاب بعد محاولة انتحاره بإلقاء نفسه من أعلى خزان مياه عمومي وسقوطه على إحدى السيارة التي كانت تقف أسفل الخزان. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب مصاب إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ نتيجة لسقوطه من مرتفع بدائرة مركز القنطرة غرب. وتوجهت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القنطرة غرب إلى مستشفى أبو خليفة لاستجواب المصاب.
مخدر-الحشيش

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 فرش حشيش بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية من القبض على تاجر مخدرات من محافظة السويس، في أثناء توزيعه كميات من مخدر الحشيش على عملائه ومدمني المخدرات بالإسماعيلية بدائرة مركز الإسماعيلية. وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء هشام الزغبي مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة، من العميد مفيد فوزي رئيس منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية لمكافحة المخدرات، تفيد بإحضار عنصر إجرامي خطر، كميات من مخدر الحشيش لتوزيعها على مدمني وتجار المخدرات بالإسماعيلية.
قوات-الشرطة (2)

كواليس مأمورية أوقعت عنصرا إجراميا في وادي «أم قمر»

تحريات أكدت وجود أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة" (مُقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) فى منطقة "وادي أم قمر" الكائنة بطريق "القاهرة- السويس" بدائرة مركز شرطة فايد، واتخاذه المنطقة مكانا لترويج المواد المخدرة، مستغلا طبيعتها الصحراوية وتردد المتعاطين عليها، وأن العنصر مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين، الأولى ترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين فى المواد المخدرة بذات المنطقة، وتم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المتهم.
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