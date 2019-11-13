بيراميدز: نستهدف كل البطولات.. وهذه أكبر ميزة لنا

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

بيراميدز

يرى عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن فريقه يمتلك القدرات للمنافسة محليا وقاريا، كما تغنى بسيوني بالفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للنادي، وذلك حسبما أفاد لقناة أون سبورت. وصرح مدير التعاقدات بنادي بيراميدز: "قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2019-2020) متوازنة، وبيراميدز هدفه واضح، المنافسة على كل البطولات المحلية والقارية، ويقودنا سباستيان ديسابر، وهو مدرب له سمعة في الكرة الإفريقية، ولدينا أقوى تشكيلة لاعبين في مصر هذا الموسم".

وأشار عمرو بسيوني: "نحن الفريق الوحيد الذي خاض 15 مباراة هذا الموسم في الدوري وكأس مصر والكونفيدرالية". وواصل مدير التعاقدات بنادي بيراميدز: "لم يتأثر أداء بيراميدز رغم تدوير اللاعبين، وأكبر ميزة لنا أنه لا فارق بين الأساسي والاحتياطي". وأتم عمرو بسيوني: "بيراميدز يضم بين صفوفه 7 لاعبين في المنتخب

وأشار عمرو بسيوني: "نحن الفريق الوحيد الذي خاض 15 مباراة هذا الموسم في الدوري وكأس مصر والكونفيدرالية".



وواصل مدير التعاقدات بنادي بيراميدز: "لم يتأثر أداء بيراميدز رغم تدوير اللاعبين، وأكبر ميزة لنا أنه لا فارق بين الأساسي والاحتياطي".



وأتم عمرو بسيوني: "بيراميدز يضم بين صفوفه 7 لاعبين في المنتخب الأول، و5 محترفين دوليين مع منتخبات بلادهم".



وأسفرت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية عن وقوع المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة مع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني.



وهذه هي المرة الأولى التي يوجد فيها فريقان مصريان معا في دور المجموعات بالكونفيدرالية منذ نسخة عام 2005، حيث شارك في تلك النسخة المقاولون العرب والإسماعيلي في المجموعة الثانية ومعهما دولفين النيجيري وإف سي ليبروفيل الجابوني.

