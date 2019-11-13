رياضة

بيراميدز: نستهدف كل البطولات.. وهذه أكبر ميزة لنا

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
بيراميدز
بيراميدز
يرى عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن فريقه يمتلك القدرات للمنافسة محليا وقاريا، كما تغنى بسيوني بالفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للنادي، وذلك حسبما أفاد لقناة أون سبورت. وصرح مدير التعاقدات بنادي بيراميدز: "قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2019-2020) متوازنة، وبيراميدز هدفه واضح، المنافسة على كل البطولات المحلية والقارية، ويقودنا سباستيان ديسابر، وهو مدرب له سمعة في الكرة الإفريقية، ولدينا أقوى تشكيلة لاعبين في مصر هذا الموسم".
وأشار عمرو بسيوني: "نحن الفريق الوحيد الذي خاض 15 مباراة هذا الموسم في الدوري وكأس مصر والكونفيدرالية". وواصل مدير التعاقدات بنادي بيراميدز: "لم يتأثر أداء بيراميدز رغم تدوير اللاعبين، وأكبر ميزة لنا أنه لا فارق بين الأساسي والاحتياطي". وأتم عمرو بسيوني: "بيراميدز يضم بين صفوفه 7 لاعبين في المنتخب
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بيرناردو سيلفا

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
شوقي غريب (1)

شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
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سباستيان-ديسابر (7)

مدرب بيراميدز يسعى للثأر من الزمالك

وجه الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، الشكر للاعبيه بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني، في بطولة كأس الكونفيدرالية. وقال مدرب بيراميدز إن فريقه قدم مباراة قوية وتعامل باحترام مع المنافس، موضحا أنه كان من المهم تحقيق الفوز مرة أخرى وعبور خصم قوي، بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري وإيتوال الكونغولي. وأشار ديسابر إلى أن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، لاعب صاحب خبرات يستطيع صناعة الفارق بلمساته الساحرة، موضحا أن هناك لاعبين مميزين أيضا يقفون خلف تألق السعيد، خاصة ثنائي الارتكاز محمد فتحي ونبيل عماد دونجا.
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بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 من البطولة، وسجل ايريك تراوري الهدف الأول، قبل أن يضيف محمد فاروق الهدف الثاني، واختتم عبدالله السعيد ثلاثية أصحاب الأرض، وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بيراميدز بنتيجة (5- 1) بمجموع المباراتين.
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بيراميدز يخشى مفاجآت يانج أفريكانز بالكونفيدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفًا ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على الملعب الوطنى بتنزانيا، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل، ويسعى الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأزرق، للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، لمساعدته على تخطى الفريق التنزاني في لقاء العودة الذي سيقام في مصر، وضمان التأهل لدور الـ16.
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ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة لاعبيه التي تغادر صباح اليوم الخميس إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية، يوم الأحد المقبل. ويؤدي بيراميدز مرانه الأخير صباح اليوم الخميس بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر في الواحدة ظهرا إلى تنزانيا على أن يكون الوصول عند الثامنة مساء. وشهدت القائمة عودة أحمد علي مهاجم الفريق بعد استبعاده في آخر لقاءين بالدوري لأسباب فنية، بينما فضل ديسابر ضم علي جبر رغم عدم جاهزيته الطبية.
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