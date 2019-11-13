الغضب يسيطر على راكيتيش بسبب فالفيردي

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

إيفان راكيتيتش

أعرب متوسط ميدان الكرواتي لوكا مودريتش، عن غضبه الشديد من تهميش مدرب برشلونة، إيرنيستو فالفيردي، لدوره مع العملاق الكتالوني، وخروجه تقريبًا من حساباته لهذا الموسم، وقال راكيتيتش، خلال تصريحات لبرنامج "Universo Valdano" التليفزيوني: "كيف أشعر بالاستمتاع بلعب كرة القدم؟، وكما قلت عدة مرات، طفلتي الصغيرة تشعر بالحزن عندما تؤخذ منها لعبة.. حسنًا، أشعر بالشيء نفسه، لقد أخذوا مني الكرة وأشعر بالحزن، أحب أن أظهر مشاعري، فحين أضطر إلى البكاء لا توجد مشكلة وأبكي، وحين يجب علي الاحتفال أحتفل".

وتابع نجم إشبيلية السابق: "أفهم وأحترم قرارات المدرب أو النادي، لكني أعتقد أنني قدمت الكثير في هذه السنوات الخمس، وظهرت بأفضل مستوياتي هنا.. وما أريده هو أن أكون قادرًا على مواصلة الاستمتاع، هذا أهم شيء بالنسبة لي". واختتم راكيتيتش: "أستمتع باللعب فقط، حاليا عمري 31 وليس 38 عامًا، وأشعر أنني في أفضل

وتابع نجم إشبيلية السابق: "أفهم وأحترم قرارات المدرب أو النادي، لكني أعتقد أنني قدمت الكثير في هذه السنوات الخمس، وظهرت بأفضل مستوياتي هنا.. وما أريده هو أن أكون قادرًا على مواصلة الاستمتاع، هذا أهم شيء بالنسبة لي".



واختتم راكيتيتش: "أستمتع باللعب فقط، حاليا عمري 31 وليس 38 عامًا، وأشعر أنني في أفضل حالاتي".



يذكر أن راكيتيتش توج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني 4 مرات مواسم 2014- 2015 و2015- 2016 و2017- 2018 و2018- 2019، كما توج بكأس ملك إسبانيا 4 مرات أيضًا مواسم 2014- 2015 و2015- 2016 و2016- 2017 و2017- 2018.



وتوج الكرواتي بالسوبر الإسباني عامي 2016 و2018 وبدوري أبطال أوروبا موسم 2014- 2015، إضافة إلى السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2015.