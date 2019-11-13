رياضة

الغضب يسيطر على راكيتيش بسبب فالفيردي

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
إيفان راكيتيتش
إيفان راكيتيتش
أعرب متوسط ميدان الكرواتي لوكا مودريتش، عن غضبه الشديد من تهميش مدرب برشلونة، إيرنيستو فالفيردي، لدوره مع العملاق الكتالوني، وخروجه تقريبًا من حساباته لهذا الموسم، وقال راكيتيتش، خلال تصريحات لبرنامج "Universo Valdano" التليفزيوني: "كيف أشعر بالاستمتاع بلعب كرة القدم؟، وكما قلت عدة مرات، طفلتي الصغيرة تشعر بالحزن عندما تؤخذ منها لعبة.. حسنًا، أشعر بالشيء نفسه، لقد أخذوا مني الكرة وأشعر بالحزن، أحب أن أظهر مشاعري، فحين أضطر إلى البكاء لا توجد مشكلة وأبكي، وحين يجب علي الاحتفال أحتفل".
وتابع نجم إشبيلية السابق: "أفهم وأحترم قرارات المدرب أو النادي، لكني أعتقد أنني قدمت الكثير في هذه السنوات الخمس، وظهرت بأفضل مستوياتي هنا.. وما أريده هو أن أكون قادرًا على مواصلة الاستمتاع، هذا أهم شيء بالنسبة لي". واختتم راكيتيتش: "أستمتع باللعب فقط، حاليا عمري 31 وليس 38 عامًا، وأشعر أنني في أفضل
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بيرناردو سيلفا

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
شوقي غريب (1)

شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
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ميسى

فالفيردي يتغنى بميسي بعد رباعية سيلتا فيجو

تغنى إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بنجم الفريق ليونيل ميسي، بعد الهاتريك الذي سجله في فوز البرسا أمس على سيلتا فيجو (4-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بعد الخسارة المباراة الماضية، أصبح من الضروري الانتصار على سيلتا، حيث كانت الهزيمة السابقة مؤلمة، في الشوط الأول عانينا كثيرًا أمام الضغط، لدرجة أنه كان من الصعب علينا التقدم، ولم يكن لدينا إيقاع في المباراة".
إيفان-راكيتيتش (2)

أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

يواصل أتلتيكو مدريد البحث عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ويبدو أنه يرغب بشدة في التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن راكيتيتش بات يضع قدمًا ونصف القدم خارج "كامب نو"، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة هذا الموسم، وأشارت إلى أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيتش، كما أنهم أبلغوا وكيله باهتمامهم منذ عدة أسابيع، ويعد راكيتيتش هدفًا قديمًا لميجيل أنخيل جيل، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، الذي حاول التعاقد معه مرتين قبل الانتقال لإشبيلية.
ليونيل ميسي (9)

جوارديولا: تعجبت عند رؤية ميسي للمرة الأولى

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تفاصيل مقابلته الأولى مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما بدأ الإسباني مسيرته التدريبية برفقة العملاق الكتالوني، وكان جوارديولا قد تولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيا للنادي الكتالوني، وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".
لوكا مودريتش

مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
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