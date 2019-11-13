سلطات الاحتلال تصدر أوامر للاستيلاء على أراضٍ في بيت لحم

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

أرشيفية

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ وتمديد سريان قرار عسكري وتعديل حدود في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، لأغراض عسكرية. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية - في تصريح اليوم الأربعاء- "إن الإخطارات صدرت عن سلطات الاحتلال في مجمع (مستوطنات غوش عصيون) الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوبًا، وتم ذكر المناطق التي سيتم فيها الاستيلاء على الأرض دون أن تحدد المساحات".

وأضاف بريجية "أن الاحتلال يعمل على سرقة الأرض وتسهيل الاستيطان عليها، حيث أنه من بين الإخطارات يوجد مناطق مرفوع فيها قضايا تثبيت حدود (كوشان طابو) أي لها أوراق إثبات ملكية لدى أصحابها الفلسطينيين". وأوضح أن الإخطارات شملت مدن ( بيت لحم - بيت ساحور - بيت جالا - بلدات الخضر - بيت فجار - بتير - قرى