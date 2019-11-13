محافظ الإسكندرية: لجنة هندسية لفحص العقار المائل باللبان

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

أرشيفية

كلف محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة اليوم /الأربعاء/ لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بالبدء الفوري في معاينة إحدى العقارات المائلة بمنطقة (اللبان) بنطاق الحي والتأكد من عدم وجود أي تشققات بالشقق ومعاينة المحال والمخزن المجاور للعقار من كلا الجانبين، مع عمل تقرير بذلك للعرض المباشر عليه.

وأجرى محافظ الإسكندرية، معاينة مبدئية للعقار المائل الذي يحمل رقم (87) وقام بفحص عمق الشروخات الموجودة للتأكد من السلامة الإنشائية وعدم وجود خطور داهمة له، كما استعلم من الإدارة الهندسية لحى الجمرك عن العقار، وتبين أنه عقار مخالف تم بناؤه بدون ترخيص منذ عام 2012، وصدر له 17 قرارا إداريا بالإزالة إلا

وأجرى محافظ الإسكندرية، معاينة مبدئية للعقار المائل الذي يحمل رقم (87) وقام بفحص عمق الشروخات الموجودة للتأكد من السلامة الإنشائية وعدم وجود خطور داهمة له، كما استعلم من الإدارة الهندسية لحى الجمرك عن العقار، وتبين أنه عقار مخالف تم بناؤه بدون ترخيص منذ عام 2012، وصدر له 17 قرارا إداريا بالإزالة إلا أن العقار مأهول بالسكان، ويقطنه 12 أسرة ترفض جميعا تنفيذ تلك القرارات.



وأكد قنصوة لسكان العقار المائل، أنه رغم حرصه على استقرار أوضاع الأهالي إلا أن واجبه الأول هو الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه كلف لجنة من كلية هندسة جامعة الإسكندرية، لمعاينة وفحص العقار على الفور، وأن قرار تلك اللجنة سيكون ملزما للجميع إذا ثبت وجود خطورة على أرواح سكان العقار وأهالي المنطقة.



وفي السياق، تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد حدوث كسر لماسورة مياه بالعقار رقم 84 الذي يتواجد أمامه مباشرة العقار المائل بشارع الإمام علي بمنطقة (اللبان) بنطاق حي الجمرك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية المعنية وعلى رأسها محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ.

وبمجرد وصول محافظ الإسكندرية هرع سكان العقار المائل للتأكيد على سلامة العقار الذي يتواجدون فيه مشيرين إلى أن بلاغ العقار الأخر بوجود كسر في ماسورة مياه هو من تسبب في إثارة الموضوع في هذا التوقيت.



وكلف محافظ الإسكندرية مسئولو الحي، وشركات المرافق العامة بالتأكد من عدم وجود تسريب أو كسر لمرافق المياه أوالصرف الصحي بنطاق الشارع، لاسيما أنه لا يوجد ما يفيد حدوث ذلك بالعين المجردة.



وطالب قنصوه الجهات المعنية بعمل فتحة استكشافية لرؤية خط سير المياه بالشارع للتأكد من وجود كسر في ماسورة المياه من عدمه، كذلك كلف مسئولي الصرف الصحي بالتأكد من عدم وجود أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي بالشارع.



