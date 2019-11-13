رياضة

كونتي: أسعى لكتابة التاريخ مع إنتر ميلان

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
أنطونيو كونتي
أنطونيو كونتي
يهدف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، لكتابة التاريخ، كما يرى أن لاعبي النيراتزوري يعانون بسبب طلباته الفنية، وذلك حسبما أفاد خلال وجوده في المحاضرات الفنية للمدربين السعوديين في المملكة العربية السعودية. وقال مدرب إيطاليا السابق: "لا بد أن أكون أول من أجلس وأكون مثالا جيدا وأقدم 100% بل 110%، وعندما تواصل العمل على هذا النهج يوميا، من الواضح أنك سترفع سقف الطلبات ممن يعملون معك واللاعبين، ولا بد أن تكون الطلبات عالية إذا أردنا كتابة التاريخ، أو الفوز بشيء".
وأكمل أنطونيو كونتي: "الفائزون يكتبون تاريخ النادي الذي يمثلونه، وأنا مُدرك لذلك، وأعلم أنني متطلب ويعاني الكثير مني لهذا، وعندما أصل إلى ناد جديد، لا يعتاد الجميع على تلك السرعة وهناك مخاطرة بأن تفقد أشخاصا لا يستطيعون مواكبة ما أريد". وتابع صاحب الـ50 عامًا: "رغم ذلك، إذا كان هناك رغبة في الفوز أو
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بيرناردو سيلفا

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
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شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
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نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
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«أربعاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

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ديبالا

ديبالا يهدى يوفنتوس الفوز أمام لوكومتيف موسكو

نجح فريق يوفنتوس الإيطالى في اقتناص فوز صعب من لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب يوفنتوس، وجاءت المباراة فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، وسجل هدفي المباراة باولو ديبالا فى الدقيقة 77 و79. وبهذا الفوز يتصدر اليوفى المجموعة الرابعة متعادلا فى النقاط مع أتليتكو مدريد الوصيف برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل ليفركوزن الألمانى المجموعة بدون نقاط.
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يوفنتوس يدرس التخلص من بعض اللاعبين

تدرس إدارة نادى يوفنتوس الإيطالى التخلص من بعض اللاعبين فى الفريق، وذلك لعدم وجودهم فى خطة السيدة العجوز فى الفترة المقبلة، وهو ما ظهر فى اختيارات ماوريسيو سارى المدير الفنى للبيانكونيرى، بعد استبعاد بعض اللاعبين والاكتفاء بتواجد بعضهم من دكة البدلاء. وكشف الموقع الإيطالى "كالتشيو ميركاتو"، أن اليوفى يفكر فى بيع بعض اللاعبين الذين لا يعدون جزءًا من خطط ماوريسيو سارى، ويأتى ذلك القرار لتحقيق إيرادات، مشيرةً إلى أن إدارة البيانكونيري قد توفر نحو 250 مليون يورو.
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نجم مانشستر سيتي: ليونيل ميسي واحد فقط

كشف الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، أنه يحتاج لتسجيل 60 هدفًا سنويا على مدار 15 موسمًا لتتم مقارنته بالثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وقال سترلينج: "ميسي واحد فقط، أحتاج لتسجيل 50-60 هدفا سنويا لمدة 15 عامًا حتى يمكننا التحدث عن تلك المقارنة، لا تتحدث معي عن رونالدو وميسي، ولا أقول إنني لا أستطيع فعل ذلك الأمر، أتطور وأُحسن من نفسي وأرقامي كل عام، وإذا كنت تقصد في غضون 10 أو 15 عامًا سأفعل مثلهما فأنت مُحق، ولكنني ما زلت في الأيام الأولى".
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