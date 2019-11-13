كونتي: أسعى لكتابة التاريخ مع إنتر ميلان

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

أنطونيو كونتي

يهدف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، لكتابة التاريخ، كما يرى أن لاعبي النيراتزوري يعانون بسبب طلباته الفنية، وذلك حسبما أفاد خلال وجوده في المحاضرات الفنية للمدربين السعوديين في المملكة العربية السعودية. وقال مدرب إيطاليا السابق: "لا بد أن أكون أول من أجلس وأكون مثالا جيدا وأقدم 100% بل 110%، وعندما تواصل العمل على هذا النهج يوميا، من الواضح أنك سترفع سقف الطلبات ممن يعملون معك واللاعبين، ولا بد أن تكون الطلبات عالية إذا أردنا كتابة التاريخ، أو الفوز بشيء".

وأكمل أنطونيو كونتي: "الفائزون يكتبون تاريخ النادي الذي يمثلونه، وأنا مُدرك لذلك، وأعلم أنني متطلب ويعاني الكثير مني لهذا، وعندما أصل إلى ناد جديد، لا يعتاد الجميع على تلك السرعة وهناك مخاطرة بأن تفقد أشخاصا لا يستطيعون مواكبة ما أريد". وتابع صاحب الـ50 عامًا: "رغم ذلك، إذا كان هناك رغبة في الفوز أو

وأكمل أنطونيو كونتي: "الفائزون يكتبون تاريخ النادي الذي يمثلونه، وأنا مُدرك لذلك، وأعلم أنني متطلب ويعاني الكثير مني لهذا، وعندما أصل إلى ناد جديد، لا يعتاد الجميع على تلك السرعة وهناك مخاطرة بأن تفقد أشخاصا لا يستطيعون مواكبة ما أريد".



وتابع صاحب الـ50 عامًا: "رغم ذلك، إذا كان هناك رغبة في الفوز أو الوصول لشيء مهم وكتابة التاريخ، لذلك عليك أن تطلب الكثير من نفسك والآخرين".



وأتم مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق: "إنها محاولة للعمل على الفوز، وهذا لا يعني أنها قد لا تنتهي بالفوز، في نهاية الموسم عليك أن تكون قمت بكل شيء ممكن من أجل الوصول لأقصى ما لديك".

