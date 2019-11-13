أوراسكوم للتنمية مصر تسجل أرباحا 501 مليون جنيه

ارتفاع صافي المبيعات العقارية بنسبة 218,7? لتصل إلى 5,5 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 1,74 مليار جنية خلال التسعة أشهر من عام 2018.
أوراسكوم للتنمية مصر تواصل تحقيق نتائج تشغيلية ومالية إيجابية في جميع قطاعاتها وتستمر في تحقيق النتائج المستهدفة لعام 2019، ارتفعت الإيرادات بنسبة 39,4? لتصل إلى3,3 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 2,4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018، وارتفع مجمل الربح بنسبة 6,5% لتصل إلى 996,8 مليون جنيه مصري خلال الفترة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 6,7? لتصل إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 987,5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018.
كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بشكل ملحوظ بنسبة 27,2% لتصل الي 1,2 مليار جنيه مصري مقابل 953.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018. وارتفعت صافي أرباح الفترة بنسبة 82,9? لتصل إلى 501,2 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 274,1 مليون جنية مصري خلال التسعة أشهر من
كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بشكل ملحوظ بنسبة 27,2% لتصل الي 1,2 مليار جنيه مصري مقابل 953.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018.
وارتفعت صافي أرباح الفترة بنسبة 82,9? لتصل إلى 501,2 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 274,1 مليون جنية مصري خلال التسعة أشهر من عام 2018. والجدير بالذكر، ان نتائج أعمال التسعة أشهر من عام 2018 تتضمن مساهمة فندقي رويال آزور وكلوب آزور ومجموعة تمويل التي تم بيعها في الربع الأخير من عام 2018.
وبعد تطبيق استبعاد الأصول السابقة من إيرادات 2018، ستمثل الإيرادات في التسعة أشهر من عام 2019 زيادة قدرها 61,1? من 2,1 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر من عام 2018 إلى 3,3 مليار جنية مصري وصافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 25,3? مقابل 840,7 مليون جنيه مصري خلال عام 2018 وارتفع صافي الأرباح بنسبة 133,9% ليصل إلى 501,2 مليون جنية مصري مقابل 214,3 مليون جنية مصري خلال التسعة أشهر من عام 2018.
ويشهد هذا الربع من النتائج المالية تأثير إعادة هيكلة الديون وتخفيض هامش الفائدة على قروض العملة الأجنبية حيث انخفضت مدفوعات الفوائد بنسبة 13.3? لتصل إلى 325.5 مليون جنية مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 375,3 مليون جنية مصري خلال التسعة أشهر من عام 2018.
كما ارتفعت التدفقات النقدية من عمليات التشغيل بنسبة 4.1? لتصل إلى 794,1 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 763,1 مليون جنية مصري في الفترة المقارنة.
وتأثر هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بمصاريف المبيعات والتسويق لمشروع O West في خلال الفترة، وستبدأ الإيرادات والهوامش الإيجابية من بداية عام 2020 فصاعدًا، بحسب بيان للشركة.
كما بلغ صافي الديون 2.3 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019. وبلغ صافي الديون إلى صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية 2.2 مرة خلال التسعة أشهر من عام 2019.
ارتفع صافي المبيعات عقارية بنسبة 218.7 ? لتصل إلى 5,5 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 1.7 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2018. ويعتبر مشروع (O West) غرب القاهرة أكبر مساهم في مبيعات الفترة (63.4 ? من صافي المبيعات)، يليه الجونة (30.3 ? من صافي المبيعات) ومكادي هايتس (5.8 ? من صافي المبيعات).
وتؤكد نتائج صافي المبيعات العقارية التي حققتها الشركة بإجمالي 5,5 مليار جنية مصري بسير الشركة نحو تحقيق المبيعات المستهدفة لعام 2019 والتي تبلغ ما بين 6,5 -7,0 مليار جنية مصري.
ارتفعت الإيرادات بنسبة 147.5? إلى 1.7 مليار جنيه مصري مقابل 679.5 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر من عام 2018 على خلفية التقدم في أعمال الإنشاءات في الجونة، بالإضافة إلى تسجيل إيرادات الجزء المعترف به من أراضي الوحدات المباعة في O West.
وارتفع صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بشكل ملحوظ بنسبة 58.7? ليصل إلى 653.4 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقارنة بـ 411.6 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018.