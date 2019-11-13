أوراسكوم للتنمية مصر تسجل أرباحا 501 مليون جنيه

ارتفاع صافي المبيعات العقارية بنسبة 218,7? لتصل إلى 5,5 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 1,74 مليار جنية خلال التسعة أشهر من عام 2018.

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص

أوراسكوم للتنمية

أوراسكوم للتنمية مصر تواصل تحقيق نتائج تشغيلية ومالية إيجابية في جميع قطاعاتها وتستمر في تحقيق النتائج المستهدفة لعام 2019، ارتفعت الإيرادات بنسبة 39,4? لتصل إلى3,3 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 2,4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018، وارتفع مجمل الربح بنسبة 6,5% لتصل إلى 996,8 مليون جنيه مصري خلال الفترة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 6,7? لتصل إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 987,5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بشكل ملحوظ بنسبة 27,2% لتصل الي 1,2 مليار جنيه مصري مقابل 953.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018. وارتفعت صافي أرباح الفترة بنسبة 82,9? لتصل إلى 501,2 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 274,1 مليون جنية مصري خلال التسعة أشهر من