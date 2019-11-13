معيط: مصر ماضية بقوة في طريق الإصلاح الاقتصادي

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي بما يفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص فى عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومى؛ بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأوضح الوزير، أن صندوق النقد الدولي توقع مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي.

وأكد وزير المالية، أن مصر أحرزت تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، بما يفتح آفاقًا رحبة للاستثمار فى مصر، حيث أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية