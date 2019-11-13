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معيط: مصر ماضية بقوة في طريق الإصلاح الاقتصادي

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي بما يفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص فى عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومى؛ بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأوضح الوزير، أن صندوق النقد الدولي توقع مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي.
وأكد وزير المالية، أن مصر أحرزت تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، بما يفتح آفاقًا رحبة للاستثمار فى مصر، حيث أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين. وأشار معيط، إلى أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
خالد بشارة - أوراسكوم للتنمية

أوراسكوم للتنمية مصر تسجل أرباحا 501 مليون جنيه

أوراسكوم للتنمية مصر تواصل تحقيق نتائج تشغيلية ومالية إيجابية في جميع قطاعاتها وتستمر في تحقيق النتائج المستهدفة لعام 2019، ارتفعت الإيرادات بنسبة 39,4? لتصل إلى3,3 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 2,4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018، وارتفع مجمل الربح بنسبة 6,5% لتصل إلى 996,8 مليون جنيه مصري خلال الفترة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 6,7? لتصل إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 987,5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018.
البنك-المركزي

مصر تطرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأسبوع المقبل

قال البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين المقبل والموافق 18 نوفمبر 2019. وأضاف البنك، أنه ستجري تسوية العطاء في 19 نوفمبر، وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر2020. وتطرح وزارة المالية أسبوعيًا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العقاري المصري، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك المصري الخليجي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
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الجمارك (2)

الجمارك: إجراءات جديدة لتقليص زمن الإفراج الجمركي

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحديث المنظومة الجمركية وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود". وقال نجم إن مصر اتجهت إلى التخليص المسبق منذ عام 2003 للمصانع فقط، وكان بشرط أن تكون المستندات تفصيلية وغير مجهلة ويتم تقديم صور ضوئية منها، ونجحت هذه التجربة في تقليل زمن الإفراج، وخفض قيمة السلع بالسوق المحلية.
الاقتصاد-المصري

ماذا حقق الاقتصاد المصري في أول 3 أشهر من 2019-2020؟

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الأرقام الإيجابية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019- 2020، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، والذي يعد أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب إشادة العديد من المؤسسات الدولية. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وغيرها من الإجراءات.
وزير-الماليه

وزير المالية: السيسي أكبر داعم للتأمين الصحي الشامل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، الذى بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد، مستهدفة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، موضحًا أن فلسفة النظام الجديد تعتمد على مد المظلة التأمينية لكل المصريين وتيسير سبل الرعاية الصحية الجيدة والمستدامة، وفق أحدث الخبرات الدولية. وأضاف معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بتحقيق حلم كل المصريين، ويبذل قصارى جهده لإرساء دعائم تغطية صحية شاملة تحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط يفوز بجائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط

كرمت مؤسسة «جلوبال ماركتس»، التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، وتعد الجائزة الثانية لهذا العام، إذ منحته مجلة «ذا بنكر» الصادرة عن «الفايننشال تايمز» جائزة أفضل وزير مالية في قارة إفريقيا. كما كرمت المؤسسة أيضا كلا من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، وذلك لرئاستهما أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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