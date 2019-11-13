معيط: لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين. وأشار معيط، إلى أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد معيط على ضرورة دمج الاقتصاد الرقمي بالاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يحقق العدالة الضريبية فى مجتمع الأعمال، ويعزز بنية الاقتصاد القومي.وشدد وزير المالية، على أنه لا يتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعي والتوافق على صيغته النهائية.وأشار معيط، إلى أن مشروع قانون تنظيم