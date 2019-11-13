بعد حوار عون.. الدماء تلطخ الانتفاضة اللبنانية

زاد حوار الرئيس اللبناني من لهيب الشارع وهو ما أدى سقوط قتيل أثناء محاولة قطع الطريق وجرى تلاسن بين المتظاهرين والجيش أدى لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

"من لا يقبل المشاركة في الحوار من الحراك، فليترك البلد ويهاجر" ، كلمات ضمن حوار الرئيس اللبناني ميشال عون مع وسائل إعلام لبنانية، والذي زاد من اشتعال الشارع اللبناني بعد أن ترقب اللبنانيون هذا الحوار. فرغم أن الحراك كان يعقد الكثير من الآمال على هذا الحوار المتلفز الذي أذيع مساء أمس الثلاثاء فإن تصريحاته لم تقنع الشارع اللبناني المنتفض ضد الطبقة الحاكمة، ومخيبة للآمال كما يراها البعض. وخلال حواره اقترح عون تشكيل حكومة "تكنو-سياسية" مؤلفة مناصفة من وجوه سياسية واختصاصيين.

وعن مطلب تشكيل حكومة تضم مستقلين فقط، قال عون مبتسما "من أين سأفتش عليهم؟ على القمر؟" في بلد يقوم على المحاصصة السياسية والطائفية. وكشف أنه لمس ترددا من رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري في تولي المنصب مجددا، معربا عن تأييده تشكيل حكومة تضم سياسيين واختصاصيين. وأكثر ما أثار الانتقادات والغضب في الحوار

محاصصة واستهتار

شهيد الثورة

"إنت هاجر"

وعن مطلب تشكيل حكومة تضم مستقلين فقط، قال عون مبتسما "من أين سأفتش عليهم؟ على القمر؟" في بلد يقوم على المحاصصة السياسية والطائفية.وكشف أنه لمس ترددا من رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري في تولي المنصب مجددا، معربا عن تأييده تشكيل حكومة تضم سياسيين واختصاصيين.وأكثر ما أثار الانتقادات والغضب في الحوار عندما سأل عون "هل من ثورة لا قيادي لها"؟ حيث انتقد عدم وجود قياديين في صفوف الحراك. مضيفا باللهجة العامية "إذا ما في عندهم أوادم بالدولة يروحوا يهجوا (يغادروا)، ما رح يوصلوا للسلطة" في عبارة فسرها متظاهرون بأنها دعوة لهم إلى الهجرة.تطرق الرئيس اللبناني أيضا إلى الحديث عن "حزب الله" حيث رأى أن حزب الله لا يتدخل بأي موضوع على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن العقوبات التي فُرضت على الحزب طالت جميع اللبنانيين. مضيفا أنه لا يحق لأحد أن يفرض عليه إلغاء حزب يمثل ثلث اللبنانيين، في إشارة إلى حزب الله.كما أشار إلى أنه يؤيد مطالب المتظاهرين، قائلا "إنه يؤيد مطالبهم لكنه يعتقد أن شعار "كلن يعني كلن" غير مقبول كونه يضع الجميع بقفص الاتهام بالفساد في ظل وجود أياد نظيفة في لبنان".يأتي هذا بينما وصفت مجموعة "لحقي" المعارضة، البحث في تسمية سعد الحريري رئيسًا للوزراء، بأنه مدخل لمحاصصة جديدة، واستهتار بصوت المتظاهرين في الساحات.وجددت المجموعة مطلبها بتشكيل حكومة مستقلة مصغرة، من خارج قوى المنظومة السياسية، مؤكدة استمرار الثورة والتصعيد، حتى تحقيق جميع المطالب دون مماطلة.وسرعان ما رد المتظاهرون على هذا الحوار وتلك التصريحات التي اعتبروها مستفزة، حيث متظاهرون غاضبون ليل الثلاثاء -الأربعاء إلى قطع طرق رئيسية في وسط بيروت وفي شمال البلاد وجنوبها وشرقها.كما أشعلوا الإطارات المطاطية في مناطق عدة وتوترت الأوضاع خصوصا في محلة الكولا في بيروت، حيث رشق متظاهرون عناصر الجيش بالحجارة لدى محاولتهم فتح الطريق.وحضرت قوة من مكافحة الشغب إلى جسر الرينغ في بيروت لتفريق المتظاهرين، الذين قاموا بقطع الطريق عند الجسر، فيما قطع محتجون لبنانيون الطريق الدولية مع سوريا، كما قطع متظاهرون آخرون الطريق الدولية في طرابلس، وقرر متظاهرون تصعيد الحراك في مدينة صيدا، جنوبي البلاد.تصاعدت الأحداث التي لم تخل من إراقة الدماء، بعد سقوط أول قتيل لبناني برصاص الجيش منذ بدء الاحتجاجات اللبنانية المتواصلة منذ 17 أكتوبر.وقُتل مدني ليلة أمس الثلاثاء، أثناء محاولة المتظاهرين اللبنانيين قطع الطريق في منطقة "محلة خلدة"، خلال مرور دورية عسكرية، حيث جرى تلاسن بين المتظاهرين والدورية تطور لإطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين.ولقي علاء أبو فخر وهو أحد أحد أعضاء الحزب التقدمي الاشتراكي حتفه عند حاجز على الطريق في منطقة خلدة بعدما نزل رفقة أولاده وزوجته عقب حوار ميشال عون وتصريحاته التي وصفها المتظاهرون بـ"المستفزة."وقال نشطاء إن القتيل كان من أوائل المشاركين في الحراك الشعبي منذ بدايته.ونشر ناشط لبناني فيديو قال إنه لحظة إطلاق النار على أبو فخر، يسمع فيه صوت طلقات نارية وسط صراخ في الشارع.وسارع المتظاهرون اللبنانيون إلى تأبينه ووصفه بـ"شهيد الثورة"، بينما اجتاحت تويتر صور صادمة لعلاء وهو مضرج بالدماء.وكتبت مغردة "أمام دموع أولادك وصرخة ابنك، تسقط الدولة، وتسقط طائفتي، ويسقط الظلم والظالم".وأوردت قيادة الجيش اللبناني بيانا معقبةً على الحادثة، حيث قالت إن أحد عناصرها اضطر لإطلاق النار أثناء قطع طريق دورية عسكرية، مشيرة إلى أنها أوقفت العسكري وباشرت في التحقيق معه.وعقب مقتل المتظاهر ناشد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري كل المواطنين اللبنانيين المحافظة على حراكهم السلمي.وبعد أن اشتعلت شوارع لبنان التي عجت بالمتظاهرين الغاضبين من حديث الرئيس، اشتعل تويتر أيضا بالتصريحات المنددة.استنكرت الفنانة اللبنانية إليسا في تغريدة لها قول الرئيس عون: "الي مش عاجبه يهاجر"، وقالت: "بعتذر منك فخامة الرئيس. لأ نحنا مش عاجبنا وما رح نهاجر. نحنا باقيين هون والثورة رح تستمر ويللي من هالطبقة السياسية مش عاجبو يهاجر".كما علقت النائبة بولا يعقوبيان، على كلام عون قائلة: "إذا ما في آدمي بالسلطة خلي الشعب كلو يهاجر"، قائلة عبر تويتر بعد نشرها صورة لرئيس الجمهورية: "إذا مش عاجبك الشعب إنت هاجر".أما النائب عن حزب القوات اللبنانية فادي سعد فقال: "إن عون يريد أن يكمل على الذين لم يهاجروا بعد بدلاً من إعادة مئات آلاف المهاجرين إلى البلاد".بينما قال الوزير اللبناني السابق إيلي ماروني: إن كلمة عون كانت مخيبة للآمال ولا تحمل حلا عمليا".وبعد اشتعال الأحداث أعلن مكتب وزير التربية والتعليم اللبناني تعليق الدراسة في البلاد اليوم الأربعاء، بعد تصاعد الاحتجاجات، وبدأ المتظاهرون منذ الصباح قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والحجارة، ودعوا إلى نقل الاحتجاجات إلى القرب من المجمع الرئاسي.