رياضة

ريال مدريد يرفض إقامة مباراة بالليجا في أمريكا

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز
أعلن متحدث باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تقدم ريال مدريد برسالة للاتحاد تفيد رفضه إقامة مباراة فياريال المقررة على أرضه أمام أتلتيكو في ميامي بالولايات المتحدة، واشتكى ريال مدريد في الرسالة، من أن إقامة المباراة في ميامي، أمر يؤثر على نزاهة وعدالة المنافسة، ولم يتسن الحصول على تعقيب من ريال مدريد، في حين رفضت رابطة الدوري الإسباني التعليق، وتضمنت الصفقة إقامة مباراة رسمية في الدوري الإسباني في كل موسم بالولايات المتحدة الأمريكية. وذلك نقلًا عن رويترز.
وفشلت خطة إقامة مباراة جيرونا أمام برشلونة في ميامي في يناير/كانون ثان الماضي، بعد تراجع برشلونة عن تبني المقترح بسبب نقص دعم المؤسسات. لكن الرابطة طلبت تغيير مكان إقامة مباراة فياريال وأتلتيكو لتقام في ميامي، رغم أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد قال إن مؤسسته، التي يجب الحصول على موافقتها على هذه الخطوة،
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بيرناردو سيلفا

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
شوقي غريب (1)

شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
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ريال مدريد

بنزيمة يقود ريال مدريد لاكتساح إيبار في الدوري

حقق ريال مدريد فوزا سهلا على نظيره إيبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب بلدية ايبوروا، والتى تأتى فى إطار الجولة 13 من عمر بطولة الدورى الإسباني (الليجا)، وسجل أهداف الملكى كريم بنزيمة بواقع هدفين في الدقيقتين 17 و29 من ركلتي جزاء، وسيرجو راموس فى الدقيقة 20 من ضربة جزاء، وفيديريكو فالفيردى فى الدقيقة 61، وبهذا الفوز يحتل الفريق الملكي صدارة جدول الدوري الإسبانى برصيد 25 نقطة وبفارق نقتطين عن ريال سوسيداد الوصيف برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.
راموس

راموس يعدد إيجابيات وسلبيات التعادل مع بيتيس

أعرب مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، عن خيبة أمله بعد سقوط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي، أمس السبت، أمام ريال بيتيس، في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الحقيقة هي أن اليوم كان فرصة جيدة للغاية بعد النتائج التي حدثت ولم نستغلها، والفريق قاتل لكن لم نكن ناجحين في التسجيل، والأداء والموقف الدفاعي كان جيدًا".
فالفيردي

«فالفيردي»: كل ما حدث أننا خسرنا مباراة

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، أنه لا يفكر في الاستقالة من منصبه، عقب سقوط فريقه أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب « سيوداد دي فالنسيا»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا في تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة مؤقتًا، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن.
ريال مدريد

برشلونة وريال مدريد يجددان صراع صدارة «الليجا» اليوم

يرحل برشلونة اليوم السبت، لمواجهة ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني لموسم (2019- 2020)، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في «الليجا»، حقق خلالها البرسا الانتصار في 20 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مواجهتين، وسجل العملاق الكتالوني في تلك اللقاءات 82 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدفًا.
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