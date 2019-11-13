ريال مدريد يرفض إقامة مباراة بالليجا في أمريكا

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

فلورنتينو بيريز

أعلن متحدث باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تقدم ريال مدريد برسالة للاتحاد تفيد رفضه إقامة مباراة فياريال المقررة على أرضه أمام أتلتيكو في ميامي بالولايات المتحدة، واشتكى ريال مدريد في الرسالة، من أن إقامة المباراة في ميامي، أمر يؤثر على نزاهة وعدالة المنافسة، ولم يتسن الحصول على تعقيب من ريال مدريد، في حين رفضت رابطة الدوري الإسباني التعليق، وتضمنت الصفقة إقامة مباراة رسمية في الدوري الإسباني في كل موسم بالولايات المتحدة الأمريكية. وذلك نقلًا عن رويترز.

وفشلت خطة إقامة مباراة جيرونا أمام برشلونة في ميامي في يناير/كانون ثان الماضي، بعد تراجع برشلونة عن تبني المقترح بسبب نقص دعم المؤسسات. لكن الرابطة طلبت تغيير مكان إقامة مباراة فياريال وأتلتيكو لتقام في ميامي، رغم أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد قال إن مؤسسته، التي يجب الحصول على موافقتها على هذه الخطوة،

وفشلت خطة إقامة مباراة جيرونا أمام برشلونة في ميامي في يناير/كانون ثان الماضي، بعد تراجع برشلونة عن تبني المقترح بسبب نقص دعم المؤسسات.



لكن الرابطة طلبت تغيير مكان إقامة مباراة فياريال وأتلتيكو لتقام في ميامي، رغم أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد قال إن مؤسسته، التي يجب الحصول على موافقتها على هذه الخطوة، لا تزال تعارض تنظيم مباريات في الدوري المحلي خارج البلاد.



وستبدأ محكمة تجارية في مدريد بعد غد الخميس، نظر دعوى أقامتها رابطة الدوري الإسباني ضد الاتحاد بسبب معارضته لإقامة مباريات محلية رسمية في الخارج.



يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة مناصفة مع ريال مدريد، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 24 نقطة مناصفة مع إشبيلية.