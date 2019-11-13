التأخر عن تدريب تشيلسي = 20 ألف جنيه إسترليني

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

فرانك لامبارد

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، وضع لائحة من 12 نقطة ممنوع على لاعبيه مخالفتها وإلا وقعت عليهم عقوبات مالية قاسية، لفرض سيطرته على الفريق. لامبارد تولى تدريب الفريق الأزرق بداية الموسم الجاري خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري، ويقدم تشيلسي أداء جيدا مع لامبارد في الفترة الماضية رغم اعتماد الفريق على الكثير من الشباب، ويحتل البلوز حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة. وجاءت قائمة ممنوعات لامبارد في تشيلسي كالآتي: 1- التأخر عن الوصول للمباراة / المغادرة = 2500 جنيه إسترليني

2- التأخر عن التدريبات = 2500 جنيه إسترليني 3- التأخر عن الجيم = 1000 جنيه إسترليني 4- التأخر عن جلسات العلاج = 2500 جنيه إسترليني 5- التأخر عن مواعيد الاجتماعات.. الدقيقة = 500 جنيه إسترليني 6- التأخر عن انطلاق التدريبات = 20 ألف جنيه إسترليني 7- رنين الهاتف أثناء الاجتماع ووقت الغداء = 1000

2- التأخر عن التدريبات = 2500 جنيه إسترليني



3- التأخر عن الجيم = 1000 جنيه إسترليني



4- التأخر عن جلسات العلاج = 2500 جنيه إسترليني



5- التأخر عن مواعيد الاجتماعات.. الدقيقة = 500 جنيه إسترليني



6- التأخر عن انطلاق التدريبات = 20 ألف جنيه إسترليني



7- رنين الهاتف أثناء الاجتماع ووقت الغداء = 1000 جنيه إسترليني



8- ارتداء ملابس غير مناسبة أثناء سفر الفريق ويوم المباريات = 1000 جنيه إسترليني



9- عدم العودة مع الفريق بعد المباراة دون إذن = 5 آلاف جنيه إسترليني



10- الرفض أو عدم حضور الواجبات المجتمعية = 5 آلاف جنيه إسترليني



11- عدم الإبلاغ بالمرض أو الإصابة قبل يوم الراحة أو قبل ساعة ونصف من موعد بدء التدريبات = 10 آلاف جنيه إسترليني



12- التأخر عن الفحوصات الطبية = 2500 جنيه إسترليني

