رياضة

التأخر عن تدريب تشيلسي = 20 ألف جنيه إسترليني

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، وضع لائحة من 12 نقطة ممنوع على لاعبيه مخالفتها وإلا وقعت عليهم عقوبات مالية قاسية، لفرض سيطرته على الفريق. لامبارد تولى تدريب الفريق الأزرق بداية الموسم الجاري خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري، ويقدم تشيلسي أداء جيدا مع لامبارد في الفترة الماضية رغم اعتماد الفريق على الكثير من الشباب، ويحتل البلوز حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة. وجاءت قائمة ممنوعات لامبارد في تشيلسي كالآتي: 1- التأخر عن الوصول للمباراة / المغادرة = 2500 جنيه إسترليني
2- التأخر عن التدريبات = 2500 جنيه إسترليني 3- التأخر عن الجيم = 1000 جنيه إسترليني 4- التأخر عن جلسات العلاج = 2500 جنيه إسترليني 5- التأخر عن مواعيد الاجتماعات.. الدقيقة = 500 جنيه إسترليني 6- التأخر عن انطلاق التدريبات = 20 ألف جنيه إسترليني 7- رنين الهاتف أثناء الاجتماع ووقت الغداء = 1000
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بيرناردو سيلفا

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
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شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
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كريستيان بوليسيتش

بعد هدفه اليوم.. بوليسيتش يحقق رقما جديدا مع تشيلسي

تألق الدولى الأمريكي كريستيان بوليسيتش مع فريق تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وذلك بعدما سجل هدفا في فوز البلوز اليوم السبت، على كريستال بالاس، وأحرز بوليسيتش الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 79، بينما سجل زميله تامي أبراهام الهدف الأول في الدقيقة 52. ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن بوليسيتش أصبح رابع لاعب أمريكي يهز الشباك في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، بعد كلينت ديمبسي (3 مرات)، وجو-ماكس مور، وروي ويجرلي.
بالاك- ولامبارد‎

مايكل بالاك: لامبارد موهوب ويحب كرة القدم

علق مايكل بالاك لاعب فريش تشيلسي السابق، على أداء فرانك لامبارد المدير الفنى للبلوز، مشيرًا إلى أنه غير متفاجئ من تقدم مستوى تشيلسي تحت قيادته. وقال بالاك فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية: "لامبارد موهوب، هو يعرف كرة القدم جيدًا، والعمل بجد، كذلك كان لاعبا وأتخيله هكذا كمدرب". وأكمل زميل لامبارد السابق: "أعتقد أنه يجهز جيدًا قبل المباراة، وهو شيء مهم لأى مدير فني امتلاك موهبة التحضير الجيد وعدم التفكير كثيرًا أنت فقط تعرف المباراة وكل شيء عنها".
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لامبارد منزعج من ملاحقة الانتقادات له

أشار فرانك لامبارد إلى أهمية زرعه للثقة في نفوس لاعبيه الشباب، بعد الهزيمة الكبيرة التي تكبدها تشيلسي في المباراة الأولى من الدوري الإنجليزي بالخسارة برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد، ويستقبل تشيلسي، اليوم الأربعاء، نظيره اليونايتد من جديد، ولكن في دور الـ16 من كأس الرابطة، وقال لامبارد للصحفيين قبل أن يعود للعب في أولد ترافورد في كأس رابطة الأندية المحترفة: "أنا أمزح قليلا، لكن هنا الكثير من الضجيج، سواء فزت أو خسرت أو تعادلت، بغض النظر عن اختياري لأي 11 لاعبا".
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لامبارد عن فوز تشيلسي: لقد انتصرنا في ملعب صعب

عبر فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن رضاه البالغ بعد الأداء، الذي قدمه فريقه خلال فوزه على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، موجهًا الشكر للجهاز الطبي للفريق، جاء ذلك تصريحات، عبر شبكة سكاي سبورتس، عقب نهاية المواجهة، قائلًا:"لعبنا في ملعب صعب للغاية، ولكن الطريقة التي تحكمنا فيها بالمباراة وتحركات لاعبينا وأفكارهم كانت مثيرة للمتابعة، لقد استمتعت حقًا بلقاء اليوم".
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