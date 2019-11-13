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الأرصاد: غدا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 20 30شبين الكوم 19 30طنطا 19 30دمنهور
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

طلب إحاطة لتأخر إنهاء مشروعات الصرف بكرداسة

قدم علاء والي عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، طلب إحاطة عاجل موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية، بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بـقريتي "ناهيا والعسيلي"، في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أنه طالت مدة تنفيذ المشروعات وآن الأوان للانتهاء منها على أرض الواقع.
الرئيس-السيسى

اليوم.. السيسي يبدأ زيارة رسمية للإمارات

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
مجلس-النواب (1)

طلب مناقشة عامة بشأن إهدار المال العام بالشرقية

تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن التخبط في إدارة محافظة الشرقية، وتسبب ذلك في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، موضحة أن محافظة الشرقية تعاني من عشوائية إدارة موازنتها، وهناك أدلة حقيقية على إهدار للمال العام بها من خلال الصرف على مشروعات غير ضرورية، أو بناء مشروعات وإعادة هدمها خلال فترة قليلة رغم صرف مئات الملايين عليها، فهناك العديد من الوقائع التي تؤكد إهدار مال عام في مشروعات بالمحافظة.
عقار مائل بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية: لجنة هندسية لفحص العقار المائل باللبان

كلف محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة اليوم /الأربعاء/ لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بالبدء الفوري في معاينة إحدى العقارات المائلة بمنطقة (اللبان) بنطاق الحي والتأكد من عدم وجود أي تشققات بالشقق ومعاينة المحال والمخزن المجاور للعقار من كلا الجانبين، مع عمل تقرير بذلك للعرض المباشر عليه.
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

اليوم ارتفاع في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

غدا ارتفاع في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
طقس-معتدل

غدا طقس مائل للحرارة.. وسيول بالبحر الأحمر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
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