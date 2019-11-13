الأرصاد: غدا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 20 30شبين الكوم 19 30طنطا 19 30دمنهور