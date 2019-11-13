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ماذا لو انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى 10%؟

توقع عدد من بنوك الاستثمار والمحللين قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة على أن يصل سعر الفائدة إلى أقل من 10%، وهو ما يساهم في تدعيم قوة الجنيه المصري
تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري غدا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري. وتوقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وأضاف البنك في تقرير له، أن هناك توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020.
وتوقعت وحدة بحوث بنك استثمار «بلتون»، خفضا جديدا لأسعار الفائدة بين  5-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، كما توقعت أيضا خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعها
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين. وأشار معيط، إلى أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وزير-الماليه

معيط: مصر ماضية بقوة في طريق الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي بما يفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص فى عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومى؛ بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأوضح الوزير، أن صندوق النقد الدولي توقع مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي.
خالد بشارة - أوراسكوم للتنمية

أوراسكوم للتنمية مصر تسجل أرباحا 501 مليون جنيه

أوراسكوم للتنمية مصر تواصل تحقيق نتائج تشغيلية ومالية إيجابية في جميع قطاعاتها وتستمر في تحقيق النتائج المستهدفة لعام 2019، ارتفعت الإيرادات بنسبة 39,4? لتصل إلى3,3 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 2,4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018، وارتفع مجمل الربح بنسبة 6,5% لتصل إلى 996,8 مليون جنيه مصري خلال الفترة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 6,7? لتصل إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 987,5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018.
البنك-المركزي

مصر تطرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأسبوع المقبل

قال البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين المقبل والموافق 18 نوفمبر 2019. وأضاف البنك، أنه ستجري تسوية العطاء في 19 نوفمبر، وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر2020. وتطرح وزارة المالية أسبوعيًا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
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اقتصاد (2)

بعد تراجع التضخم.. عائد السندات يواصل جذب المستثمرين

أكد تقرير صادر عن مؤشر «بلومبرج- باركليز»، أن مصر لا تزال واحدة من أفضل الأسواق الواعدة في العالم في ما يتعلق بسعر العائد الحقيقي على سنداتها، حيث تصدرت مصر المؤشر للعوائد المعدلة باحتساب التضخم بسعر عائد حقيقي يبلغ 9.42%. وأوضح التقرير أنه مع تراجع التضخم، فإن معدلات العوائد الحقيقية على السندات تواصل جذب المستثمرين إلى مصر. وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 2.4%، في مقابل نحو 4.3% خلال شهر سبتمبر 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
البنك-المركزى-المصرى

هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا يوم 14 نوفمبر الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 13.25% و14.25%. "البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة من 0.5% إلى 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، بدعم من تراجع معدلات التضخم بحسب خبراء اقتصاديين. وتوقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار شعاع، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 1% خلال اجتماعه المقبل مستكملا سياسة التيسير النقدي في ظل انخفاض معدلات التضخم.
طارق-عامر (1)

عامر: الجهاز المصرفي مستعد لضخ 4 تريليونات جنيه في مشروعات

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الجهاز المصرفي المصري لديه سيولة كبيرة تتجاوز 4 تريليونات جنيه ومستعد لضخها في المشروعات الاقتصادية، ومنها المشروعات الابتكارية والناشئة حتى تسهم في مزيد من النمو للاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب، جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق أول مسابقة فرنسية - مصرية للشركات الناشئة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه.
جنية (3)

3 سنوات من التعويم.. الجنيه يسترد 335 قرشا والبورصة تربح 311 مليار جنيه

3 سنوات بالتمام والكمال انقضت منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وهو القرار الذي على أثره شهدت مصر حالة من التوتر الاقتصادي غير المسبوق، صحبها ارتفاع كبير في أسعار غالبية السلع، وذلك نتيجة ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، إذ قرر البنك المركزي في نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، حيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب.
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