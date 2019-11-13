ماذا لو انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى 10%؟

توقع عدد من بنوك الاستثمار والمحللين قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة على أن يصل سعر الفائدة إلى أقل من 10%، وهو ما يساهم في تدعيم قوة الجنيه المصري

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

طارق عامر محافظ البنك المركزي

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري غدا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري. وتوقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وأضاف البنك في تقرير له، أن هناك توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020.

وتوقعت وحدة بحوث بنك استثمار «بلتون»، خفضا جديدا لأسعار الفائدة بين 5-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، كما توقعت أيضا خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعها