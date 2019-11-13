طلب مناقشة عامة بشأن إهدار المال العام بالشرقية

تحرير:أحمد جاد ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن التخبط في إدارة محافظة الشرقية، وتسبب ذلك في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، موضحة أن محافظة الشرقية تعاني من عشوائية إدارة موازنتها، وهناك أدلة حقيقية على إهدار للمال العام بها من خلال الصرف على مشروعات غير ضرورية، أو بناء مشروعات وإعادة هدمها خلال فترة قليلة رغم صرف مئات الملايين عليها، فهناك العديد من الوقائع التي تؤكد إهدار مال عام في مشروعات بالمحافظة.

وذكرت فهيم، أن من بين هذه المشروعات تنفيذ مركز ومدينة الزقازيق قرارا بإزالة نافورة، وإجراء أعمال تطوير وتجميل أسفل كوبرى الزراعة العلوى، سبق وأن أجريت في عام 2016 بتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه تقريبا، مضيفة: "كما تم تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير ورصف شارع عمر شاهين بمدينة الزقازيق بتكلفة 9 ملايين جنيه،