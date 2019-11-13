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طلب مناقشة عامة بشأن إهدار المال العام بالشرقية

تحرير:أحمد جاد ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن التخبط في إدارة محافظة الشرقية، وتسبب ذلك في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، موضحة أن محافظة الشرقية تعاني من عشوائية إدارة موازنتها، وهناك أدلة حقيقية على إهدار للمال العام بها من خلال الصرف على مشروعات غير ضرورية، أو بناء مشروعات وإعادة هدمها خلال فترة قليلة رغم صرف مئات الملايين عليها، فهناك العديد من الوقائع التي تؤكد إهدار مال عام في مشروعات بالمحافظة.
وذكرت فهيم، أن من بين هذه المشروعات تنفيذ مركز ومدينة الزقازيق قرارا بإزالة نافورة، وإجراء أعمال تطوير وتجميل أسفل كوبرى الزراعة العلوى، سبق وأن أجريت في عام 2016 بتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه تقريبا، مضيفة: "كما تم تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير ورصف شارع عمر شاهين بمدينة الزقازيق بتكلفة 9 ملايين جنيه،
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

طلب إحاطة لتأخر إنهاء مشروعات الصرف بكرداسة

قدم علاء والي عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، طلب إحاطة عاجل موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية، بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بـقريتي "ناهيا والعسيلي"، في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أنه طالت مدة تنفيذ المشروعات وآن الأوان للانتهاء منها على أرض الواقع.
الرئيس-السيسى

اليوم.. السيسي يبدأ زيارة رسمية للإمارات

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
عقار مائل بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية: لجنة هندسية لفحص العقار المائل باللبان

كلف محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة اليوم /الأربعاء/ لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بالبدء الفوري في معاينة إحدى العقارات المائلة بمنطقة (اللبان) بنطاق الحي والتأكد من عدم وجود أي تشققات بالشقق ومعاينة المحال والمخزن المجاور للعقار من كلا الجانبين، مع عمل تقرير بذلك للعرض المباشر عليه.
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جامعة-القاهرة

الموافقة على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامي هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره 10 جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتبارا من العام الدراسى 2019 - 2020.
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رئيس النواب يحيل طلبات إحاطة ضد وزير الإسكان

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون البيانات الشخصية والعديد من طلبات الإحاطة الموجه لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات، وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلبا عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، كما تشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها.
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مختار جمعة: نجهز مشروعي قانون لتنظيم هيئة الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تعد مشروعي قانون لتكملة قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وإن الوزارة تدرس تقديم المشروعين لمجلس النواب لتحديد صرف أموال الوقف، وفقا لما أقره الواقفين وفي ضوء هذا الأمر، مشيرا إلى أن الوازرة وقعت برتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يتم بمقتضاه منح وزارة الأوقاف 200 مليون جنية، تصرفها على الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية وفقا لما هو مدرج بالوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الثلاثاء.
محمد-سعفان

سعفان: مستعد اسمع مطالب العمال بنفسي «بشرط»

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة لا تتوان لحظة في الدفاع عن مطالب العمال طالما كانوا على حق، وهناك تمسك بإعلاء قيمة المفاوضة الجماعية في حال وقوع أي مشكلات بين العاملين وأصحاب الأعمال، منتقدا اتجاه بعض العمال لوقف العمل وتعطيل الإنتاج، قائلا: "أي عمال ولو كان لهم 100 مطلب مستعد أسمع منهم بنفسي لكن بشرط عدم توقف الإنتاج"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء.
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