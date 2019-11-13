إصابة محمد صلاح تزيد من قلق ليفربول

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

محمد صلاح

يبدو أن مخاوف نادي ليفربول زادت بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق محمد صلاح في الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بعد التدخل العنيف من قبل فيرناندينيو على كاحله، وهي الإصابة التي دفعت المنتخب الوطني لاستبعاده من مباراتي الفراعنة أمام كل من كينيا وجزر القمر المقبلتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي تحتضنها الكاميرون، حيث من المنتظر أن تستهل مصر مشوار التصفيات غدًا بمواجهة كينيا.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هناك مخاوف لدى ليفربول، من إمكانية غياب صلاح عن أكثر من مباراة، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صلاح، شوهد في تدريبات منتخب مصر، أمس الثلاثاء، وهو يرتدي حذاءً واقيا حتى لا تتفاقم الإصابة. وتعرض صلاح

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هناك مخاوف لدى ليفربول، من إمكانية غياب صلاح عن أكثر من مباراة، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صلاح، شوهد في تدريبات منتخب مصر، أمس الثلاثاء، وهو يرتدي حذاءً واقيا حتى لا تتفاقم الإصابة.



وتعرض صلاح لإصابة في نفس الكاحل منذ قرابة الشهر، في المباراة التي جمعت ليفربول بليستر سيتي في الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفيلد.



وفي نفس السياق، يصل ظهر البوم الأربعاء طاقم طبي من ليفربول، للاطمئنان على صلاح، في معسكر المنتخب بالإسكندرية.



ولم يسمح الوقت للجهاز الطبي للريدز، بفحص صلاح جيدًا، نظرًا لانضمامه سريعًا لمنتخب مصر، بعد المباراة التي شهدها ملعب أنفيلد، وفاز بها ليفربول (3-1).