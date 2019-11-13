سونج: الفوز على مصر ليس مستحيلًا وسنبذل قصارى جهدنا

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

ريجوبيرت سونج

قال ريجوبيرت سونج، مدرب منتخب الكاميرون الأولمبي، إن منتخب مصر لديه أفضلية في مواجهة الفريقين بعد ضمانه التأهل، مشددا على أنه ما زال أمامه عمل شاق لضمان الوصول إلى نصف نهائي البطولة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح سونج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا: "المجموعة التي انضمت إلينا أتمنى أن تساعدنا غدا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز وسنلعب بكل جدية، وأتوقع أن يكون الكل جاهزا وفي حالته أمام أصحاب الأرض غدا".

وأضاف سونج: "مصر تدخل المباراة بأفضلية بعد ضمان التأهل، ولا يزال أمامنا عمل شاق لضمان الوصول إلى نصف النهائي، وسنخوض مواجهة مصر بنفس الحماس والروح الذي ظهرنا به في المباراتين الماضيتين". وأتم مدرب منتخب الكاميرون الأولمبي: "لا يوجد مستحيل، إن قمنا بعملنا على أكمل وجه، فلم لا نحصل على النتيجة التي نريدها؟

وأضاف سونج: "مصر تدخل المباراة بأفضلية بعد ضمان التأهل، ولا يزال أمامنا عمل شاق لضمان الوصول إلى نصف النهائي، وسنخوض مواجهة مصر بنفس الحماس والروح الذي ظهرنا به في المباراتين الماضيتين".



وأتم مدرب منتخب الكاميرون الأولمبي: "لا يوجد مستحيل، إن قمنا بعملنا على أكمل وجه، فلم لا نحصل على النتيجة التي نريدها؟ الفوز مهم لنا وسنحاول التسجيل منذ البداية".



واقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، على استاد القاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.



وضمن منتخب مصر التأهل لدور الأربعة بالبطولة رسميا، ليقطع خطوة واسعة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متقدمًا بنقطتين على الكاميرون الوصيف.

