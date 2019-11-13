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اليوم.. السيسي يبدأ زيارة رسمية للإمارات

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
وقال المتحدث الرسمي، إن السيسي سيبحث خلال الزيارة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.يذكر أنه في سبتمبر
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

طلب إحاطة لتأخر إنهاء مشروعات الصرف بكرداسة

قدم علاء والي عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، طلب إحاطة عاجل موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية، بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بـقريتي "ناهيا والعسيلي"، في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أنه طالت مدة تنفيذ المشروعات وآن الأوان للانتهاء منها على أرض الواقع.
مجلس-النواب (1)

طلب مناقشة عامة بشأن إهدار المال العام بالشرقية

تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن التخبط في إدارة محافظة الشرقية، وتسبب ذلك في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، موضحة أن محافظة الشرقية تعاني من عشوائية إدارة موازنتها، وهناك أدلة حقيقية على إهدار للمال العام بها من خلال الصرف على مشروعات غير ضرورية، أو بناء مشروعات وإعادة هدمها خلال فترة قليلة رغم صرف مئات الملايين عليها، فهناك العديد من الوقائع التي تؤكد إهدار مال عام في مشروعات بالمحافظة.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
عقار مائل بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية: لجنة هندسية لفحص العقار المائل باللبان

كلف محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة اليوم /الأربعاء/ لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بالبدء الفوري في معاينة إحدى العقارات المائلة بمنطقة (اللبان) بنطاق الحي والتأكد من عدم وجود أي تشققات بالشقق ومعاينة المحال والمخزن المجاور للعقار من كلا الجانبين، مع عمل تقرير بذلك للعرض المباشر عليه.
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السيسي (5)

السيسي يعلن حالة الطوارئ 3 أشهر لمواجهة الإرهاب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بداية من، غدا الأحد، وتضمن القرار أن تتولي القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، تفاصيل القرار الذي حمل 555 لسنة 2019. من ناحية أخرى، صدق السيسي، على قانون بمنح وزير البترول ترخيصا للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية للاستكشاف وتنمية البترول.
سامح-شكرى (3)

مصر تطالب بوقف العدوان على سوريا وانسحاب القوات المعتدية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، مطالبا بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مشددا على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. جاء ذلك في بيان ألقاه شكري اليوم السبت في القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر".
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا: تصريحاتي تم اجتزاؤها خارج سياقها

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في مدينة سوتشي الروسية صباح اليوم الخميس، تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، قائلا إن "أبي أحمد" أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادة وشعبا وحكومة، وأن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب.
بوتين (2)

بوتين: مستعد للتوسط بين مصر وإثيوبيا

أكد الكرملين، اليوم الخميس، استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع قادة الدولتين، مؤكدًا استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب منه ذلك. وأوضح بيسكوف أن القمة الحالية تتيح إمكانية جيدة لإجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير القلق. ويتزامن تصريح الكرملين مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة "روسيا - إفريقيا".
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