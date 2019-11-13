اليوم.. السيسي يبدأ زيارة رسمية للإمارات

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

وقال المتحدث الرسمي، إن السيسي سيبحث خلال الزيارة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.يذكر أنه في سبتمبر