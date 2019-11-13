نجم الكاميرون يرفع شعار التحدي قبل مواجهة مصر

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

منتخب الكاميرون تحت 23 عاما

قال إريك أوايوك، لاعب وسط منتخب الكاميرون تحت 23 عاما، إن فريقه يمتلك ما يكفي من حماس لبلوغ نصف النهائي وتخطي عقبة مصر، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى هدف وحيد وهو مواصلة المشوار عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية ضد الفراعنة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح إريك أوايوك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا: "مواجهة مصر ستكون صعبة خاصة بعد ضمانه التأهل، وما يمتلكه من لاعبين جيدين، لا بد أن نظل على نفس تركيزنا حتى تبقى دوافعنا مستمرة".

وأضاف لاعب الكاميرون: "لدينا الحماس والحافز للوصول إلى هدفنا، خاصة بعد اكتمال صفوف المنتخب، وسنركز فيما هو قادم بداية من مواجهة مصر، ومتأكدون أن مصر منتخب جيد ولكننا سنبذل أقصى ما لدينا في مباراة الغد". وأكمل إريك أوايوك: "أتمنى أن نحقق الفوز للتأهل إلى نصف النهائي، وليس أمامنا إلا هدف واحد وهو مواصلة

وأضاف لاعب الكاميرون: "لدينا الحماس والحافز للوصول إلى هدفنا، خاصة بعد اكتمال صفوف المنتخب، وسنركز فيما هو قادم بداية من مواجهة مصر، ومتأكدون أن مصر منتخب جيد ولكننا سنبذل أقصى ما لدينا في مباراة الغد".



وأكمل إريك أوايوك: "أتمنى أن نحقق الفوز للتأهل إلى نصف النهائي، وليس أمامنا إلا هدف واحد وهو مواصلة مشوار البطولة ولن يتحقق ذلك إلا بنتيجة إيجابية ضد مصر".



واقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، على استاد القاهرة بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.



وضمن منتخب مصر التأهل لدور الأربعة بالبطولة رسميا، ليقطع خطوة واسعة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متقدمًا بنقطتين على الكاميرون الوصيف.

