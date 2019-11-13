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طلب إحاطة لتأخر إنهاء مشروعات الصرف بكرداسة

تحرير:محمد محمود ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
قدم علاء والي عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، طلب إحاطة عاجل موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية، بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بـقريتي "ناهيا والعسيلي"، في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أنه طالت مدة تنفيذ المشروعات وآن الأوان للانتهاء منها على أرض الواقع.
وأكد والي أن هذا المشروع تم البدء فيه منذ قرابة 11 عاما، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه وتسليم محطتي الصرف الصحى للقريتين حتى الآن، الأمر الذى أدى إلى استياء المواطنين من عدم وجود خدمة الصرف الصحي بهذه المنطقة، وتلبية مطالبهم المشروعة نظرا لتسرب مياه الصرف في الشوارع وخطورة هذا الأمر في اختلاطها بمياه
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الرئيس-السيسى

اليوم.. السيسي يبدأ زيارة رسمية للإمارات

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
مجلس-النواب (1)

طلب مناقشة عامة بشأن إهدار المال العام بالشرقية

تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن التخبط في إدارة محافظة الشرقية، وتسبب ذلك في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، موضحة أن محافظة الشرقية تعاني من عشوائية إدارة موازنتها، وهناك أدلة حقيقية على إهدار للمال العام بها من خلال الصرف على مشروعات غير ضرورية، أو بناء مشروعات وإعادة هدمها خلال فترة قليلة رغم صرف مئات الملايين عليها، فهناك العديد من الوقائع التي تؤكد إهدار مال عام في مشروعات بالمحافظة.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
عقار مائل بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية: لجنة هندسية لفحص العقار المائل باللبان

كلف محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة اليوم /الأربعاء/ لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بالبدء الفوري في معاينة إحدى العقارات المائلة بمنطقة (اللبان) بنطاق الحي والتأكد من عدم وجود أي تشققات بالشقق ومعاينة المحال والمخزن المجاور للعقار من كلا الجانبين، مع عمل تقرير بذلك للعرض المباشر عليه.
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ادمان-ادوية-مخدرات (4)

نائب يوقع بروتوكول مع صندوق الإدمان لمواجهة المخدرات

عقد علاء والي عضو مجلس النواب ونائب كرداسة، بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمواجهه تلك الظاهرة الخطرة والقضاء عليها نظرا لما تمثله من خطورة على المجتمع، وذلك فى إطار إهتمام الدولة في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، موضحا أن هذا البروتوكول يهدف إلى إجراء تحليل المخدرات والكشف عنها وتقديم العلاج السري المجاني وعمل ندوات توعية مصاحبة لحملات الكشف حول أخطار القيادة تحت تأثير المخدر بشكل خاص.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

4 مشروعات للشرب والصرف في دمياط بـ763 مليون جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة دمياط، بطاقة 62 ألف م3/ يوم، لخدمة 800 ألف نسمة، بتكلفة 62 مليون جنيه، ومشروعين آخرين للصرف الصحى، بطاقة 50 ألف م3/ يوم، بتكلفة 701 مليون جنيه، مضيفا: "جارٍ إنشاء خزانين بسعة 5 آلاف م3/ يوم للخزان برأس البر، لخدمة 500 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه البستان 102/153 ألف م3/ يوم "المرحلة الثانية"، بطاقة 52 ألف م3/ يوم، لخدمة 300 ألف نسمة".
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

رئيس النواب يحيل طلبات إحاطة ضد وزير الإسكان

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون البيانات الشخصية والعديد من طلبات الإحاطة الموجه لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات، وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلبا عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، كما تشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها.
تظاهرات العراق

مجلس النواب: التدخلات الأجنبية في شئون العراق مرفوضة

عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد رسلان، بحضور وزير مفوض مدير شئون المشرق العربى، لمناقشة آخر تطورات الوضع في العراق. وناشدت اللجنة، الشعب العراقي قطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن، والحرص على تماسك النسيج المجتمع كما رفضت اللجنة كافة التدخلات الأجنبية أو استخدام بعض الجماعات الإرهابية لضرب وحدة دولة العراق الشقيقة. وثمنت اللجنة، دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والداعم لاستقرار العراق وسلامته.
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