طلب إحاطة لتأخر إنهاء مشروعات الصرف بكرداسة

تحرير:محمد محمود ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

قدم علاء والي عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، طلب إحاطة عاجل موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية، بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بـقريتي "ناهيا والعسيلي"، في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أنه طالت مدة تنفيذ المشروعات وآن الأوان للانتهاء منها على أرض الواقع.

وأكد والي أن هذا المشروع تم البدء فيه منذ قرابة 11 عاما، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه وتسليم محطتي الصرف الصحى للقريتين حتى الآن، الأمر الذى أدى إلى استياء المواطنين من عدم وجود خدمة الصرف الصحي بهذه المنطقة، وتلبية مطالبهم المشروعة نظرا لتسرب مياه الصرف في الشوارع وخطورة هذا الأمر في اختلاطها بمياه