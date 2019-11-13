غريب: لم نصل للهدف المحدد.. والجمهور سبب عبور غانا

تحرير:كريم أحمد ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

شوقي غريب

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن مباراة الكاميرون، ستكون مهمه لأن المنتخب لم يصل للهدف المحدد له خاصة أن مصلحة الفراعنة أن نكون أول المجموعة واللعب على استاد القاهرة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا: "سعيد بحضور الجماهير خاصه وإن مباراة غانا شهدت كثيرا من الحضور الجماهيري، وهو ما أدى إلى سيطرتنا على اللقاء والفوز بسبب استمرارية الضغط على غانا".

وتابع شوقي غريب بأن السبب الرئيسي فى الفوز على غانا هو الجمهور لأنه كان يهتف باسم مصر وليس للاعب واحد فقط، فالمهم تحويل اللاعبين إلى مقاتلين في الملعب. واقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، على استاد القاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية

وتابع شوقي غريب بأن السبب الرئيسي فى الفوز على غانا هو الجمهور لأنه كان يهتف باسم مصر وليس للاعب واحد فقط، فالمهم تحويل اللاعبين إلى مقاتلين في الملعب.



واقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، على استاد القاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.



تأخر منتخب مصر مرتين بعدما تقدم ياه يبواه وصامويل أوبينج للبلاك ستارز، لكن الفراعنة تعادلوا في المرة الأولى بهدف مصطفى محمد ثم رمضان صبحي، وسجل البديل أحمد ياسر ريان هدف الفوز القاتل للفراعنة في الدقيقة 88.



وضمن منتخب مصر التأهل لدور الأربعة بالبطولة رسميا، ليقطع خطوة واسعة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متقدمًا بنقطتين على الكاميرون الوصيف.

