سان جيرمان يجد خليفة مبابي في برشلونة

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

كيليان مبابي

بدأ باريس سان جيرمان الفرنسي التفكير في إمكانية خسارة نجم الفريق كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل، من خلال تحديد هوية اللاعب القادر على خلافته في ملعب حديقة الأمراء، فقد ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن باريس سان جيرمان بدأ في مراقبة مهاجم البلوجرانا، أنطوان جريزمان، حيث يشعر النادي أنه سينسجم سريعًا مع الثنائي، ماورو إيكاردي ونيمار دا سيلفا، وأشارت الصحيفة إلى أن نية سان جيرمان، هي الحفاظ على مبابي لسنوات طويلة، لكن المدير الرياضي ليوناردو، يريد أن يكون مستعدًا لإمكانية مغادرته.

ويرغب ليوناردو في تمديد عقد مبابي، إلا أنه لا يعرف موقف اللاعب من اهتمام ريال مدريد. وسيتعين على نادي العاصمة الإسبانية، تقديم ما لا يقل عن 300 مليون يورو، لضم المهاجم الفرنسي الشاب، وفقا للصحيفة. وارتبط اسم جريزمان بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، منذ أن كان لاعبًا في أتلتيكو مدريد، وحتى بعد انتقاله