رياضة

سان جيرمان يجد خليفة مبابي في برشلونة

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
بدأ باريس سان جيرمان الفرنسي التفكير في إمكانية خسارة نجم الفريق كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل، من خلال تحديد هوية اللاعب القادر على خلافته في ملعب حديقة الأمراء، فقد ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن باريس سان جيرمان بدأ في مراقبة مهاجم البلوجرانا، أنطوان جريزمان، حيث يشعر النادي أنه سينسجم سريعًا مع الثنائي، ماورو إيكاردي ونيمار دا سيلفا، وأشارت الصحيفة إلى أن نية سان جيرمان، هي الحفاظ على مبابي لسنوات طويلة، لكن المدير الرياضي ليوناردو، يريد أن يكون مستعدًا لإمكانية مغادرته.
ويرغب ليوناردو في تمديد عقد مبابي، إلا أنه لا يعرف موقف اللاعب من اهتمام ريال مدريد. وسيتعين على نادي العاصمة الإسبانية، تقديم ما لا يقل عن 300 مليون يورو، لضم المهاجم الفرنسي الشاب، وفقا للصحيفة. وارتبط اسم جريزمان بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، منذ أن كان لاعبًا في أتلتيكو مدريد، وحتى بعد انتقاله
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بيرناردو سيلفا

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
شوقي غريب (1)

شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
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باريس سان جيرمان - مبابي

برشلونة يصرف النظر عن التعاقد مع مبابي

يبدو أن المستويات المميزة التي يقدمها نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، برفقة باريس سان جيرمان، لم تعد تجذب أنظار برشلونة للتعاقد معه، وبحسب موقع «Le10sport»، فإن برشلونة كان ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مبابي، لكن السعر المتوقع للصفقة، يشكل عائقًا أمام الفريق الكتالوني، ومن المؤكد أن تكون قيمة انتقال مبابي، أبعد بكثير مما يخطط له برشلونة، وبالتالي سيركز البارسا على مسار هجومي آخر أقل تكلفة، مثل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، والذي تقدر قيمته بنحو 100 مليون يورو.
باريس سان جيرمان - مبابي

بعد اكتساح مارسيليا.. توخيل ينفجر في وجه لاعبيه

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه مارسيليا برباعية نظيفة أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الفرنسي، وعلى الرغم من حسم القمة الفرنسية بتلك النتيجة العريضة، فإن مدرب باريس سان جيرمان انفعل بشدة على لاعبيه، وصرح توخيل، عبر قناة "كانال بلس": "الفارق بين الشوطين كان كبيرا، لست راضيا على الإطلاق عن أداء فريقي في الشوط الثاني، تقريبا لم نفعل شيئا في الشوط الثاني، خسرنا الكرات بسهولة، ولم نخلق أي فرص أو هجمات"، وعن عصبيته الملحوظة، رد بقوله: "الأداء شيء والنتيجة شيء آخر، حتى بعد التقدم برباعية دون رد، يجب أن نتحلى بالجدية والتركيز".
نيمار‎ (1)

«فيفا» يمنح نيمار الضوء الأخضر للرحيل عن سان جيرمان

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لن يجد صعوبة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، الصيف المقبل، كما وجد من معاناة في الصيف الماضي للرحيل إلى أي من برشلونة أو ريال مدريد، وذلك بعدما أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يستطيع الرحيل عن حديقة الأمراء، مقابل 60 مليون يورو فقط، ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بانتقالات اللاعبين، قد تساعد نيمار على الرحيل من باريس سان جيرمان.
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موناكو يتوقع انتقال مبابي إلى ريال مدريد

يرى لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي، أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سينضم في المستقبل القريب لصفوف ريال مدريد الإسباني، وقال كامبوس خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "كيليان مبابي سيلعب يوما ما في ريال مدريد"، وأضاف كامبوس: "إذا أردت أن تكون من أفضل اللاعبين في العالم، فعليك التوقيع لصالح ريال مدريد"، وتابع كامبوس: "يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد".
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