شوقي غريب: لم أستقر على تشكيل مواجهة الكاميرون

تحرير:كريم أحمد ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

شوقي غريب

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لم يستقر حتى الآن على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة الكاميرون المقبلة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، بأنه سيعقد اجتماعا بالجهاز الفني للفريق اليوم لتحديد التشكيلة المناسبة وما إذا كانت هناك تغييرات من عدمها خلال المباراة المرتقبة. وقال شوقي غريب، إنه إذا كانت هناك تغييرات في التشكيل لن تكون على حساب أداء المنتخب ونتيجة الفريق وبما يخلق نوعا من التوازن.

واقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، على استاد القاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري. تأخر منتخب مصر مرتين بعدما تقدم ياه يبواه وصامويل أوبينج للبلاك ستارز في الدقيقتين (6، 46)،

واقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، على استاد القاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.



تأخر منتخب مصر مرتين بعدما تقدم ياه يبواه وصامويل أوبينج للبلاك ستارز في الدقيقتين (6، 46)، لكن الفراعنة تعادلوا في المرة الأولى بهدف مصطفى محمد في الدقيقة 11 ثم رمضان صبحي (83)، وسجل البديل الذهبي أحمد ياسر ريان هدف الفوز القاتل للفراعنة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.



وضمن منتخب مصر التأهل لدور الأربعة بالبطولة رسميا، ليقطع خطوة واسعة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متقدمًا بنقطتين على الكاميرون الوصيف.

