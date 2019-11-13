شوقى غريب للجماهير: «تعالوا ومش هانخذلكم»

تحرير:كريم أحمد ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

شوقى غريب

كشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه سعيد بالحضور الجماهيرى فى مباراة مالي وازدياد العدد فى اللقاء الثاني أمام غانا، كما يطمع غريب فى الزيادة فى المباريات المقبلة، فى إطار المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا على استاد القاهرة، وقال شوقى غريب للجماهير: "تعالوا ومش هانخذلكم.. ومباراة غانا كانت أفضل دليل على ذلك، بتقديم كرة تليق بمصر والفوز وتصدر المجموعة".

واقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، على استاد القاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري. تأخر منتخب مصر مرتين بعدما تقدم ياه يبواه وصامويل أوبينج للبلاك ستارز في الدقيقتين (6، 46)،

واقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، على استاد القاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.



تأخر منتخب مصر مرتين بعدما تقدم ياه يبواه وصامويل أوبينج للبلاك ستارز في الدقيقتين (6، 46)، لكن الفراعنة تعادلوا في المرة الأولى بهدف مصطفى محمد في الدقيقة 11 ثم رمضان صبحي (83)، وسجل البديل الذهبي أحمد ياسر ريان هدف الفوز القاتل للفراعنة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.



وضمن منتخب مصر التأهل لدور الأربعة بالبطولة رسميا، ليقطع خطوة واسعة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متقدمًا بنقطتين على الكاميرون الوصيف.

