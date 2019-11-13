أسامة جلال: لا بديل عن الفوز أمام الكاميرون

تحرير:كريم أحمد ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

أسامة جلال

أكد أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أن الفريق سيخوض مباراته أمام الكاميرون فى الثامنة مساء غدا الخميس بالجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، للفوز ولا بديل عن ذلك لاستمرار تصدر المجموعة والبقاء للعب على استاد القاهرة. ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون، وأضاف أسامة جلال فى المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "اللاعبون تعهدوا على تقديم كرة جيدة والفوز، وأعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز وإسعادهم، والقادم سيكون صعبا فى الدور قبل النهائى ولكننا مستعدون".

واقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، على استاد القاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري. تأخر منتخب مصر مرتين بعدما تقدم ياه يبواه وصامويل أوبينج للبلاك ستارز في الدقيقتين (6، 46)،

واقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، على استاد القاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.



تأخر منتخب مصر مرتين بعدما تقدم ياه يبواه وصامويل أوبينج للبلاك ستارز في الدقيقتين (6، 46)، لكن الفراعنة تعادلوا في المرة الأولى بهدف مصطفى محمد في الدقيقة 11 ثم رمضان صبحي (83)، وسجل البديل الذهبي أحمد ياسر ريان هدف الفوز القاتل للفراعنة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.



وضمن منتخب مصر التأهل لدور الأربعة بالبطولة رسميا، ليقطع خطوة واسعة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متقدمًا بنقطتين على الكاميرون الوصيف.



