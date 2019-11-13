رياضة

أسامة جلال: لا بديل عن الفوز أمام الكاميرون

تحرير:كريم أحمد ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
أسامة جلال
أسامة جلال
أكد أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أن الفريق سيخوض مباراته أمام الكاميرون فى الثامنة مساء غدا الخميس بالجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، للفوز ولا بديل عن ذلك لاستمرار تصدر المجموعة والبقاء للعب على استاد القاهرة. ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون، وأضاف أسامة جلال فى المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "اللاعبون تعهدوا على تقديم كرة جيدة والفوز، وأعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز وإسعادهم، والقادم سيكون صعبا فى الدور قبل النهائى ولكننا مستعدون".
واقتنص منتخب مصر الأولمبي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، على استاد القاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري. تأخر منتخب مصر مرتين بعدما تقدم ياه يبواه وصامويل أوبينج للبلاك ستارز في الدقيقتين (6، 46)،
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شوقي غريب (1)

شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
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شوقي غريب (1)

شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقى غريب للجماهير: «تعالوا ومش هانخذلكم»

كشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه سعيد بالحضور الجماهيرى فى مباراة مالي وازدياد العدد فى اللقاء الثاني أمام غانا، كما يطمع غريب فى الزيادة فى المباريات المقبلة، فى إطار المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا على استاد القاهرة، وقال شوقى غريب للجماهير: "تعالوا ومش هانخذلكم.. ومباراة غانا كانت أفضل دليل على ذلك، بتقديم كرة تليق بمصر والفوز وتصدر المجموعة".
شوقي غريب

شوقي غريب: لم أستقر على تشكيل مواجهة الكاميرون

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لم يستقر حتى الآن على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة الكاميرون المقبلة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، بأنه سيعقد اجتماعا بالجهاز الفني للفريق اليوم لتحديد التشكيلة المناسبة وما إذا كانت هناك تغييرات من عدمها خلال المباراة المرتقبة. وقال شوقي غريب، إنه إذا كانت هناك تغييرات في التشكيل لن تكون على حساب أداء المنتخب ونتيجة الفريق وبما يخلق نوعا من التوازن.
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