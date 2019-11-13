برلماني للحكومة: ما مصير مبنى الأورام السياحي؟

تحرير:محمد محمود ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وجه محمد المسعود عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، سؤالا عاجلا للحكومة، يقول فيه: "ما مصير مستشفى الأورام الملاصق لمعهد ناصر على كورنيش النيل، والذي يطلق عليه المستشفى السياحي لعلاج الأورام، والذي توقف العمل به وتعثر استكماله حتى الآن، وتم بناؤه منذ قرابة 15 عاما وترك أمره محلك سر، وأصبح مبنى مهجور في الوقت الذي تسعى فيه الدولة للنهوض بقطاع الصحة؟"، مضيفا: "هل ترك هذا المبنى دون استكماله لم يعد إهدارا للمال العام؟ وأين الحكومة من هذا المبنى الذي يطلق عليه المبنى الكويتي للسياحة العلاجية".

وتساءل المسعود: "أين الحكومة من احتلال المستشفى موقع متميز وجمالي يطل على كورنيش النيل ومتعثر استكماله حتى الآن، وأنفقت عليه الحكومة ملايين من الجنيهات وأصبح الآن مبنى مهجور ولم يستكمل رغم موقعه المتميز وجميع غرفه تطل على النيل ويحتل مكانة متميزة للغاية؟".وتابع: "هل يعقل أن يهمش مبنى سياحي علاجي صُرِف