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طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن الإعارات والإجازات

تحرير:محمد محمود ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
محمد شاكر وزير الكهرباء - صورة أرشيفية
محمد شاكر وزير الكهرباء - صورة أرشيفية
تقدم ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بشأن إعادة النظر في قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للمصريين العاملين بالخارج، حتى يمكن تدبير احتياجات الهيئات والجهات التابعة لوزارة الكهرباء عن طريق التعاقد المؤقت في حال وجود عجز، وفقا لخطاب وزيرة الدولة للهجرة وكذلك مقترح وزارة المالية بتعيين عمالة مؤقتة وتمديد إجازات العاملين بالخارج.
وأضاف أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتيسير على المصريين العاملين بالخارج فيما يتعلق بتجديد الإجازات وفي ضوء التصريحات العديدة لوزير المالية، بدعم المصريين العاملين بالخارج للمحافظة على الدخل القومي من العملة الصعبة واستعداده لتمويل أي عقود جديدة لموظفين جدد لتفادي عودة
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الرقابة صارمة..الصحة تنفي استيراد دم ملوث بـ«الإيدز»

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة الادعاءات الواردة بفيديو تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استيراد مصر وحدات دم ملوثة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز» من إحدى الدول الأجنبية، موضحه أن دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته يخضع لرقابة صارمة، ويمر بإجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة والسكان، وفقا للمعاير العالمية في هذا الشأن، مضيفة أنه يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو مشتقاته مستوردة كانت أو واردة كهدية إلا بعد أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الصحة بالتأكد من سلبيتها لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي ومرض «الإيدز».
سكر -فاسد (3)

لسوء التخزين.. ضبط 86 طن سكر في الشرقية (صور)

شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة مساء اليوم الأربعاء، لضبط المخالفات والضرب بيد من حديد علي المخالفين، استمرارًا للجهود المكثفة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 86 طن سكر لسوء التخزين ووجود مياه راكدة أسفل المنتج داخل مخزن للمواد الغذائية غير مستوفي للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة للمواطنين، كما تبين وجود 472 كجم أغذية بها تغير في خواصها الطبيعية عبارة عن «جبن - أرز - زيت».
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يُدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

يعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للغارات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث أدت تلك الغارات الإرهابية إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيًّا وإصابة العشرات، مشددًا على أن تلك الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس، وأن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذا الجرائم.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

برلماني يطالب بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية

طالب النائب محمد فؤاد، الحكومة، فى سؤال تقدم به، اليوم الأربعاء، بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية، وخطة الوزارة فى حال تعميم التجربة، وذلك بناء على تقييم واقعى لهذه التجربة، والوقوف على أبرز المشكلات التى واجهتها، وما يمكن أن تقدمه للمنظومة التعليمية، موضحا أن إعلان المدارس الرسمية عن فتحها باب القبول للطلاب بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني والصف الأول الابتدائي، وذلك للعام 2019 - 2020 بعدد من المدن، مطالبا بتقييم التجربة، والوقوف على أبرز ما واجهها من معوقات على أرض الواقع.
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.عداد-الكهرباء (4)

طلب إحاطة لوزير الكهرباء بسبب أخطاء العدادات الذكية

توجهت إيمان خضر عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بسبب شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة من العداد الذكي، قائلة إن العداد الذكي بعد تطبيقه ظهرت به أخطاء جسيمة تكلف الشخص أموالا طائلة بعد قرار رفع الدعم الجزئي على الكهرباء، وشكاوى المستخدمين تم حصرها في 3 مشكلات وهي: الاستمرار في العد حتى مع انقطاع التيار الكهربائي، العداد لا يعد نهائيا مع عمل جميع الأجهزة الكهربائية، العداد يسير ببطء رهيب.
مجلس-النواب (1)

عبد العال يرفض الإذن للنيابة باتخاذ إجراءات ضد نائب

رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، الإذن للنيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب عبد السلام محمود سيد أحمد (عبد السلام الخضراوي)، في القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 31 لسنة 5/2019 فحص أخذ رأي المكتب الفني لتوافر شبهة الكيدية. وكان عبد العال خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، قرر إرجاء أخذ تصويت النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى ناقشت طلب النائب العام بشأن النائب عبد السلام سيد أحمد.
جامعة-القاهرة

الموافقة على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامي هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره 10 جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتبارا من العام الدراسى 2019 - 2020.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

رئيس النواب يحيل طلبات إحاطة ضد وزير الإسكان

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون البيانات الشخصية والعديد من طلبات الإحاطة الموجه لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات، وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلبا عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، كما تشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها.
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