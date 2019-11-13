نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

تحرير:كريم أحمد ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

مصر الأولمبي

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".

وتابع جلال: "شوقي غريب لا يضغطنا في المباريات، حتى بعد تقدم غانا مرتين كان يطالبنا بالصبر والوقوف جيدا وأن التعادل والفوز سيأتيان، وهو ما تحقق". وعن إقصاء المنتخب الوطني الأول من كأس الأمم الصيف الماضي، قال: "الفريق قدم كل ما لديه ولم يكن موفقًا، لا أحد يريد الخسارة ونحن لا نضعهم تحت ضغط أو أي شىء". وواصل