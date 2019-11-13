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بعد اغتيال «أبو العطا».. غزة في مرمى نيران إسرائيل

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة منذ أمس إلى 18، بعد مقتل اثنين في قصف إسرائيلي شرق غزة، ليرتفع عدد القتلى الذين سقطوا اليوم إلى 8
تحرير:وفاء بسيوني ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
أرشيفية
أرشيفية
أصبح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مسلسلا لا تنتهي حلقاته، حيث يشهد القطاع تصعيدا خطيرا نتيجة عودة الاغتيالات مرة أخرى، بعد استهداف إسرائيل أمس الثلاثاء، القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا وزوجته. فبعد اغتيال أبو العطا ردت المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية على البلدات الإسرائيلية التي شهدت شللا شبه كامل للحركة، بينما أعلنت تل أبيب حالة الطوارئ. وبعد ليلة من الهدوء النسبي في قطاع غزة والمناطق المحيطة به، استؤنفت الهجمات الصاروخية والغارات الجوية اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، على خلفية استهداف قياديين للحركة في غزة والعاصمة السورية دمشق، الثلاثاء. وأثارت موجة التصعيد الأخيرة مخاوف من أن يتطور الأمر إلى جولة عنيفة واسعة النطاق، وهو ما بدأ بالفعل مع سقوط العديد من الضحايا. استدعاء وتأهب جيش الاحتلال
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على طلاب جامعة «خضوري»

أُصيب طالب جامعي فلسطيني بالرصاص الحي في القدم والعشرات بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل جامعة (خضوري) فرع العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية،إذ قال شهود عيان، في بيان اليوم الأربعاء: «إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الطلبة المتواجدين داخل حرم الجامعة، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في قدمه، ونقل على إثرها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج».
الامن-العراقي

العثور على عبوات ناسفة قرب حقول نفطية في العراق

عثرت قوات الأمن في محافظة صلاح الدين العراقية على عبوات ناسفة بالقرب من حقول (علاس) النفطية، إذ قال مصدر أمني وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن قوات خبراء قسم صلاح الدين توجهت، في عملية مشتركة مع شرطة مديرية صلاح الدين، إلى منطقة جبال حمرين قرب حقول (علاس) النفطية وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على عبوات ناسفة، موضحًا أن 9 عبوات كانت تحتوي على مادة نترات الأمونيا وتعمل بنظام الضغط، كما عثرت القوات على 11 عبوة أخرى (قمعية)، وتم تفكيكها.
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على خان يونس، جنوب قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن مواطنين وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي وقد استشهدا، وأصيب آخران، جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال شرق المحافظة. وباستشهاد المواطنين في خان يونس، يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر أمس إلى 23. من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها اليوم، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته على الشعب الفلسطيني.
البرلمان-التونسى

برلمان تونس الجديد يعقد أولى جلساته لانتخاب رئيسا له

افتتح البرلمان التونسي الجديد، اليوم الأربعاء، أولى جلساته لانتخاب رئيس له، ما سيسمح بالكشف عن شكل التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة. ويتنافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار، وعبير موسى، وهي من مؤيدي نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. ويطالب حزبا التيار والشعب النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيسا للبرلمان، فيما تقول النهضة إنه يجب أولا دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة.
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استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن طائرة استطلاع استهدفت بصاروخ مجموعة من المواطنين في عزبة بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد الشابين: «عبد الله عوض ساكب البلبيسي»، 26 عاما، وعبد السلام رمضان أحمد أحمد، 28 عاما»، فيما جرى نقل جثمانيهما إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة. وباستشهاد الشابين، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع فجر اليوم إلى سبعة شهداء، إضافة إلى إصابة 53 مواطنا.
الجيش-الاسرائيلى

بعد إطلاق 180 صاروخا.. الجيش الإسرائيلي يستدعي قوات الاحتياط

قالت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قرر استدعاء بعض من قوات الاحتياط. ويأتي قرار الجيش الإسرائيلي على خلفية إطلاق أكثر من 180 صاروخا وقذيفة من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، وهي الصواريخ التي جاءت ردا على اغتيال القيادي البارز بسرايا القدس الفلسطينية، بهاء أبو العطا. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كيلو متر عن الحدود مع قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) حول التصعيد في غزة.
التجنيد في الجيش الإسرائيلي

بعد إطلاق صواريخ من غزة.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كيلو متر عن الحدود مع قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ??حول التصعيد في غزة، إذ نشر بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر، أكد من خلالها اجتماعه بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع في غزة، قائلًا: «رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع صباح اليوم، مع وزير الدفاع الجديد، نفتالي بينيت، ومع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي، في مكتبه بتل أبيب»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
نتنياهو

استغرق 3 ساعات.. نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في غزة

انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ??حول التصعيد في قطاع غزة، إذ نشر رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها اجتماعه بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع في غزة، قائلًا: «رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع صباح اليوم، مع وزير الدفاع الجديد، نفتالي بينيت، ومع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي، في مكتبه بتل أبيب»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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