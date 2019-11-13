بعد اغتيال «أبو العطا».. غزة في مرمى نيران إسرائيل

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة منذ أمس إلى 18، بعد مقتل اثنين في قصف إسرائيلي شرق غزة، ليرتفع عدد القتلى الذين سقطوا اليوم إلى 8

تحرير:وفاء بسيوني ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

أرشيفية

أصبح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مسلسلا لا تنتهي حلقاته، حيث يشهد القطاع تصعيدا خطيرا نتيجة عودة الاغتيالات مرة أخرى، بعد استهداف إسرائيل أمس الثلاثاء، القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا وزوجته. فبعد اغتيال أبو العطا ردت المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية على البلدات الإسرائيلية التي شهدت شللا شبه كامل للحركة، بينما أعلنت تل أبيب حالة الطوارئ. وبعد ليلة من الهدوء النسبي في قطاع غزة والمناطق المحيطة به، استؤنفت الهجمات الصاروخية والغارات الجوية اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، على خلفية استهداف قياديين للحركة في غزة والعاصمة السورية دمشق، الثلاثاء. وأثارت موجة التصعيد الأخيرة مخاوف من أن يتطور الأمر إلى جولة عنيفة واسعة النطاق، وهو ما بدأ بالفعل مع سقوط العديد من الضحايا. استدعاء وتأهب جيش الاحتلال