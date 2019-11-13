بناها محمد علي.. بدء درء خطورة طاحونة المندرة

تحرير:محمد مجلي ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

طاحونة المندرة

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن الإدارة الهندسية لوزارة الآثار بدأت في أعمال درء خطورة عاجلة لطاحونة المندرة الأثرية وتحت الإشراف الأثري لمفتشي آثار شرق الإسكندرية، بغرض الحفاظ على الطاحونة الأثرية والتي ترجع لعصر محمد علي باشا، موضحا أنها عبارة عن بدن أسطواني من الحجر الجيري يعلوه طافية خشبية على شكل مخروطي، ويفتح بالبدن نوافذ صغيرة للتهوية والإنارة، وكان يمتد من أعلى البدن مروحة تتكون من 8 ريش وتصل إلى داخل الطاحونة عن طريق مدخل معقود بعقد نصف دائري.

وأضاف متولي، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه يشغلها من الداخل سلم حلزوني ملتحم بجدار الطاحونة كان يؤدي إلى غرفة علوية فقدت أرضيتها الخشبية وأدوات الطحن. بدأ الاهتمام ببناء الطاحونة بالتوازى مع اهتمام محمد على باشا ببناء دولة مصر الحديثة شرقا وغربا، وإنشاء جيش قوي قادر على حماية المنطقة والبلاد بالكامل