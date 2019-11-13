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بناها محمد علي.. بدء درء خطورة طاحونة المندرة

تحرير:محمد مجلي ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
طاحونة المندرة
طاحونة المندرة
قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن الإدارة الهندسية لوزارة الآثار بدأت في أعمال درء خطورة عاجلة لطاحونة المندرة الأثرية وتحت الإشراف الأثري لمفتشي آثار شرق الإسكندرية، بغرض الحفاظ على الطاحونة الأثرية والتي ترجع لعصر محمد علي باشا، موضحا أنها عبارة عن بدن أسطواني من الحجر الجيري يعلوه طافية خشبية على شكل مخروطي، ويفتح بالبدن نوافذ صغيرة للتهوية والإنارة، وكان يمتد من أعلى البدن مروحة تتكون من 8 ريش وتصل إلى داخل الطاحونة عن طريق مدخل معقود بعقد نصف دائري.
وأضاف متولي، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه يشغلها من الداخل سلم حلزوني ملتحم بجدار الطاحونة كان يؤدي إلى غرفة علوية فقدت أرضيتها الخشبية وأدوات الطحن. بدأ الاهتمام ببناء الطاحونة بالتوازى مع اهتمام محمد على باشا ببناء دولة مصر الحديثة شرقا وغربا، وإنشاء جيش قوي قادر على حماية المنطقة والبلاد بالكامل
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الرقابة صارمة..الصحة تنفي استيراد دم ملوث بـ«الإيدز»

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة الادعاءات الواردة بفيديو تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استيراد مصر وحدات دم ملوثة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز» من إحدى الدول الأجنبية، موضحه أن دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته يخضع لرقابة صارمة، ويمر بإجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة والسكان، وفقا للمعاير العالمية في هذا الشأن، مضيفة أنه يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو مشتقاته مستوردة كانت أو واردة كهدية إلا بعد أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الصحة بالتأكد من سلبيتها لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي ومرض «الإيدز».
سكر -فاسد (3)

لسوء التخزين.. ضبط 86 طن سكر في الشرقية (صور)

شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة مساء اليوم الأربعاء، لضبط المخالفات والضرب بيد من حديد علي المخالفين، استمرارًا للجهود المكثفة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 86 طن سكر لسوء التخزين ووجود مياه راكدة أسفل المنتج داخل مخزن للمواد الغذائية غير مستوفي للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة للمواطنين، كما تبين وجود 472 كجم أغذية بها تغير في خواصها الطبيعية عبارة عن «جبن - أرز - زيت».
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يُدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

يعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للغارات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث أدت تلك الغارات الإرهابية إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيًّا وإصابة العشرات، مشددًا على أن تلك الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس، وأن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذا الجرائم.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

برلماني يطالب بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية

طالب النائب محمد فؤاد، الحكومة، فى سؤال تقدم به، اليوم الأربعاء، بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية، وخطة الوزارة فى حال تعميم التجربة، وذلك بناء على تقييم واقعى لهذه التجربة، والوقوف على أبرز المشكلات التى واجهتها، وما يمكن أن تقدمه للمنظومة التعليمية، موضحا أن إعلان المدارس الرسمية عن فتحها باب القبول للطلاب بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني والصف الأول الابتدائي، وذلك للعام 2019 - 2020 بعدد من المدن، مطالبا بتقييم التجربة، والوقوف على أبرز ما واجهها من معوقات على أرض الواقع.
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أمطار غزيرة بالإسكندرية.. واستمرار حركة الملاحة

تعرضت الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لأمطار غزيرة ومتوسطة وموجة من البرق والرعد، مما أدى لتراكمها بالشوارع والميادين، ولم يؤثر سقوط الأمطار على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم والجامعات، أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.
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آثار الإسكندرية: إزالة تعديات فاروس على قلعة قايتباي

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن مفتشي الآثار بمنطقة قلعة قايتباي الأثرية رصدوا تعديات مخالفة قام بها نادي فاروس بمنطقة الأنفوشي بنطاق حي الجمرك، وذلك مخالف لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 ' 61 لسنة 2010، والقانون رقم 91 لسنة 2018، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003، والذي يمنع بالبناء أو إقامة أي إنشاءات على جانبي شارع قلعة قايتباي مرة أخرى، حفاظا على الأثر الإسلامي الهام وهو قلعة قايتباي، مع الالتزام بقانون الآثار للحفاظ عليها من التعديات.
فسيخ-فاسد

4.9 مليون جنيه تكلفة علاج مصابي الفسيخ بالإسكندرية

أعلن مركز السموم، التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، استقبال حالتي تسمم جديدتين مصابتين بتسمم غذائي، بسبب تناول الفسيخ، ليرتفع عدد المصابين إلى نحو 89 مصابا منذ بدء الأزمة. وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن المركز استقبل حالتين جديدتين، مؤخرا، وتم التعامل السريع معهما، وتم إيداع إحدى الحالتين بغرفة العناية المركزة، ووضعه على جهاز تنفس بسبب خطورة حالته الصحية، وجاري التعامل مع الحالة الثانية المصابة بإجراء التحاليل الطبية اللازمة.
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غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.
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