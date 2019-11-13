بناها محمد علي.. بدء درء خطورة طاحونة المندرة
تحرير:محمد مجلي
١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
طاحونة المندرة
قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن الإدارة الهندسية لوزارة الآثار بدأت في أعمال درء خطورة عاجلة لطاحونة المندرة الأثرية وتحت الإشراف الأثري لمفتشي آثار شرق الإسكندرية، بغرض الحفاظ على الطاحونة الأثرية والتي ترجع لعصر محمد علي باشا، موضحا أنها عبارة عن بدن أسطواني من الحجر الجيري يعلوه طافية خشبية على شكل مخروطي، ويفتح بالبدن نوافذ صغيرة للتهوية والإنارة، وكان يمتد من أعلى البدن مروحة تتكون من 8 ريش وتصل إلى داخل الطاحونة عن طريق مدخل معقود بعقد نصف دائري.
وأضاف متولي، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه يشغلها من الداخل سلم حلزوني ملتحم بجدار الطاحونة كان يؤدي إلى غرفة علوية فقدت أرضيتها الخشبية وأدوات الطحن.
بدأ الاهتمام ببناء الطاحونة بالتوازى مع اهتمام محمد على باشا ببناء دولة مصر الحديثة شرقا وغربا، وإنشاء جيش قوي قادر على حماية المنطقة والبلاد بالكامل
وأضاف متولي، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه يشغلها من الداخل سلم حلزوني ملتحم بجدار الطاحونة كان يؤدي إلى غرفة علوية فقدت أرضيتها الخشبية وأدوات الطحن.
بدأ الاهتمام ببناء الطاحونة بالتوازى مع اهتمام محمد على باشا ببناء دولة مصر الحديثة شرقا وغربا، وإنشاء جيش قوي قادر على حماية المنطقة والبلاد بالكامل منذ عام 1807، بهدف تسهيل عملية طحن الغلال لصالح الجنود المنتشرين لحماية السواحل الشمالية، وكانت طاحونة المندرة تنتج نحو 10 أطنان من الدقيق خلال 24 ساعة لخدمة الجنود.
وظهرت الطاحونة فى فيلم "آثار فى الرمال" عام 1954 بطولة عماد حمدي وفاتن حمامة، وتم تسجيلها كأثر إسلامي بقرار رقم 113 لسنة 1967، لكن بمرور الوقت ومع توالي الأزمنة فقدت جزء كبير من رونقها وعانت الإهمال.