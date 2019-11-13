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رئيس لبنان: الوضع الاقتصادي يتدهور أكثر

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
الرئيس اللبناني ميشال عون - صورة أرشيفية
الرئيس اللبناني ميشال عون - صورة أرشيفية
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع الاقتصادية في لبنان تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد، لكن بدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا، وذلك بحسب تصريحات عون على صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع "تويتر"، والتي نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء. من ناحية أخرى، قطع محتجون لبنانيون الطريق الرابط بين طرابلس وبيروت، أمس الثلاثاء، وذلك بهدف الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع فرصة ممكنة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
واكتظت الساحات والميادين الرئيسية في عموم لبنان، يوم الأحد الماضي، بالتظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، التي شهدت مزيجا من الهتافات المناهضة لسلطة الحكم والحكومة والمظاهر الغنائية والاحتفالية، وأطلق المتظاهرون على احتجاجات اليوم "أحد الإصرار"، رافعين أعلام لبنان.ورددوا هتافات وشعارات مطالبة برحيل الطبقة
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على طلاب جامعة «خضوري»

أُصيب طالب جامعي فلسطيني بالرصاص الحي في القدم والعشرات بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل جامعة (خضوري) فرع العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية،إذ قال شهود عيان، في بيان اليوم الأربعاء: «إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الطلبة المتواجدين داخل حرم الجامعة، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في قدمه، ونقل على إثرها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج».
الامن-العراقي

العثور على عبوات ناسفة قرب حقول نفطية في العراق

عثرت قوات الأمن في محافظة صلاح الدين العراقية على عبوات ناسفة بالقرب من حقول (علاس) النفطية، إذ قال مصدر أمني وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن قوات خبراء قسم صلاح الدين توجهت، في عملية مشتركة مع شرطة مديرية صلاح الدين، إلى منطقة جبال حمرين قرب حقول (علاس) النفطية وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على عبوات ناسفة، موضحًا أن 9 عبوات كانت تحتوي على مادة نترات الأمونيا وتعمل بنظام الضغط، كما عثرت القوات على 11 عبوة أخرى (قمعية)، وتم تفكيكها.
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على خان يونس، جنوب قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن مواطنين وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي وقد استشهدا، وأصيب آخران، جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال شرق المحافظة. وباستشهاد المواطنين في خان يونس، يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر أمس إلى 23. من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها اليوم، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته على الشعب الفلسطيني.
البرلمان-التونسى

برلمان تونس الجديد يعقد أولى جلساته لانتخاب رئيسا له

افتتح البرلمان التونسي الجديد، اليوم الأربعاء، أولى جلساته لانتخاب رئيس له، ما سيسمح بالكشف عن شكل التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة. ويتنافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار، وعبير موسى، وهي من مؤيدي نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. ويطالب حزبا التيار والشعب النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيسا للبرلمان، فيما تقول النهضة إنه يجب أولا دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة.
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الرئيس-اللبناني (2)

الرئيس اللبناني: الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة، مضيفا أن ذلك يستدعي حكومة جديدة، مؤكدًا في مقابلة تلفزيونية، أنه طالب بالحوار مع المحتجين لتجاوز الأزمة، لافتًا إلى أن الحوار ما زال مطلوبا ولا بد منه، مشيرًا إلى أنه وجه نداء للمتظاهرين 3 مرات لتوحيد الساحات وللعمل سويا من أجل الإصلاحات، لكنه لم يجد تجاوبا، مضيفًا: «الآن مرحلة بناء الدولة والاقتصاد ولم يكن هناك تجاوب معي من مجمل الشعب اللبناني»، وتابع قائلا: «لي مواقف ترددت في المظاهرات ليس في التعابير ذاتها، بل نفس المعنى وبخطابات رسمية بحضور الحكومة، عن فقدان الثقة ومكافحة الفساد»، متسائلا: «إذا لا يوجد محاور مقابل للمعتصمين والمتظاهرين مع من سيتحاورون؟».
احتجاجات لبنان

محتجون لبنانيون يقطعون الطريق بين طرابلس وبيروت

قطع محتجون لبنانيون الطريق الرابط بين طرابلس وبيروت، وذلك بهدف الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع فرصة ممكنة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. واكتظت الساحات والميادين الرئيسية في عموم لبنان، مساء أول من أمس الأحد، بالتظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، التي شهدت مزيجا من الهتافات المناهضة لسلطة الحكم والحكومة والمظاهر الغنائية والاحتفالية، وأطلق المتظاهرون على احتجاجات اليوم "أحد الإصرار"، رافعين أعلام لبنان.
سعد الحريري

رويترز: الحريري يتجه للاستقالة من منصبه اليوم أو غدا

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رسمي لبناني قوله، إن رئيس الوزراء سعد الحريري يتجه صوب الاستقالة، وسط الاحتجاجات المتصاعدة ضد حكومته منذ أيام، مضيفا أن الحريري قد يعلن الاستقالة، اليوم أو غدا الأربعاء. وذكرت تقارير إعلامية محلية في لبنان أن الحريري أجرى اتصالات بالأحزاب السياسية، عبر فيها عن رغبته في الاستقالة، مشيرة إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه. ويبلغ الحريري 49 عاما، وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005.
المظاهرات- في- لبنان (7)

كلمة «عون» لشعب لبنان: الطائفية حطمتنا والفساد نخرنا

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في خطاب تلفزيوني إلى اللبنانيين، اليوم الخميس: "النظام في لبنان لن يتغير في الساحات، وإنما من خلال المؤسسات الدستورية، وإن الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشكلاتنا"، رافضا الدعوات إلى إسقاط النظام في الساحات، داعيا إلى الحوار لإنقاذ البلاد، ومقرا في الوقت ذاته بأن محاربة الفساد تواجه عراقيل، قائلا: "أعزائي كلمتي لكم اليوم في ساحات الاعتصام أو في منازلكم، المشهد يؤكد أن الشعب اللبناني حي قادر على الانتفاض وإيصال صوته وأن الحريات في لبنان بألف خير".
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