رئيس لبنان: الوضع الاقتصادي يتدهور أكثر

١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

الرئيس اللبناني ميشال عون - صورة أرشيفية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع الاقتصادية في لبنان تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد، لكن بدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا، وذلك بحسب تصريحات عون على صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع "تويتر"، والتي نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء. من ناحية أخرى، قطع محتجون لبنانيون الطريق الرابط بين طرابلس وبيروت، أمس الثلاثاء، وذلك بهدف الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع فرصة ممكنة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

واكتظت الساحات والميادين الرئيسية في عموم لبنان، يوم الأحد الماضي، بالتظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، التي شهدت مزيجا من الهتافات المناهضة لسلطة الحكم والحكومة والمظاهر الغنائية والاحتفالية، وأطلق المتظاهرون على احتجاجات اليوم "أحد الإصرار"، رافعين أعلام لبنان.ورددوا هتافات وشعارات مطالبة برحيل الطبقة