برلماني يطالب بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية

تحرير:أحمد جاد ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

طالب النائب محمد فؤاد، الحكومة، فى سؤال تقدم به، اليوم الأربعاء، بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية، وخطة الوزارة فى حال تعميم التجربة، وذلك بناء على تقييم واقعى لهذه التجربة، والوقوف على أبرز المشكلات التى واجهتها، وما يمكن أن تقدمه للمنظومة التعليمية، موضحا أن إعلان المدارس الرسمية عن فتحها باب القبول للطلاب بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني والصف الأول الابتدائي، وذلك للعام 2019 - 2020 بعدد من المدن، مطالبا بتقييم التجربة، والوقوف على أبرز ما واجهها من معوقات على أرض الواقع.

وتسائل فؤاد، عن زيادة حصة التعامل بين وزارة التربية والتعليم وأحد دور الطباعة الشهيرة، دون غيرها؟، وظروف التعاقد التى أدت إلى تلك الزيادة؟، لافتا إلى أن إسناد طباعة العديد من الكتب لهذه الدار يؤثر على حصة المطابع الأخرى سواء الحكومية أو الخاصة.يذكر أنه في يوليو الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم