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برلماني يطالب بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية

تحرير:أحمد جاد ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
طالب النائب محمد فؤاد، الحكومة، فى سؤال تقدم به، اليوم الأربعاء، بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية، وخطة الوزارة فى حال تعميم التجربة، وذلك بناء على تقييم واقعى لهذه التجربة، والوقوف على أبرز المشكلات التى واجهتها، وما يمكن أن تقدمه للمنظومة التعليمية، موضحا أن إعلان المدارس الرسمية عن فتحها باب القبول للطلاب بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني والصف الأول الابتدائي، وذلك للعام 2019 - 2020 بعدد من المدن، مطالبا بتقييم التجربة، والوقوف على أبرز ما واجهها من معوقات على أرض الواقع.
وتسائل فؤاد، عن زيادة حصة التعامل بين وزارة التربية والتعليم وأحد دور الطباعة الشهيرة، دون غيرها؟، وظروف التعاقد التى أدت إلى تلك الزيادة؟، لافتا إلى أن إسناد طباعة العديد من الكتب لهذه الدار يؤثر على حصة المطابع الأخرى سواء الحكومية أو الخاصة.يذكر أنه في يوليو الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الرقابة صارمة..الصحة تنفي استيراد دم ملوث بـ«الإيدز»

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة الادعاءات الواردة بفيديو تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استيراد مصر وحدات دم ملوثة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز» من إحدى الدول الأجنبية، موضحه أن دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته يخضع لرقابة صارمة، ويمر بإجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة والسكان، وفقا للمعاير العالمية في هذا الشأن، مضيفة أنه يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو مشتقاته مستوردة كانت أو واردة كهدية إلا بعد أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الصحة بالتأكد من سلبيتها لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي ومرض «الإيدز».
سكر -فاسد (3)

لسوء التخزين.. ضبط 86 طن سكر في الشرقية (صور)

شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة مساء اليوم الأربعاء، لضبط المخالفات والضرب بيد من حديد علي المخالفين، استمرارًا للجهود المكثفة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 86 طن سكر لسوء التخزين ووجود مياه راكدة أسفل المنتج داخل مخزن للمواد الغذائية غير مستوفي للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة للمواطنين، كما تبين وجود 472 كجم أغذية بها تغير في خواصها الطبيعية عبارة عن «جبن - أرز - زيت».
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يُدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

يعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للغارات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث أدت تلك الغارات الإرهابية إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيًّا وإصابة العشرات، مشددًا على أن تلك الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس، وأن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذا الجرائم.

الوزراء: العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض الفئات من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وفقا لاشتراطات محددة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 من يناير لعام 2020. من ناحية أخرى، استعرض المجلس، تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2019.
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نائبة تطالب بتغليظ عقوبة المعاهد العلمية الوهمية

قالت منى الشبراوي عضو مجلس النواب، إن سوق الكيانات العلمية الوهمية ينشط في مصر، وسط غياب رقابة وزارة التعليم العالي والجهات المعنية، وضحايا هذه الكيانات بالآلاف وتمارس عملها وتستقطب المزيد من الضحايا، والنتجية في النهاية خلق جيل غير واعٍ وغير قادر على الفهم أو مواكبة سوق العمل، وللأسف لا يعرف الطالب أن الكيان الذى درس به غير مرخص إلا بعد دفع المصروفات وضياع عام أو اثنين من عمره، وهنا لا بد من وجود رقابة مشددة على تلك الكيانات الوهمية، مضيفة أن بعض هذه المعاهد تتعهد بتوفير فرص عمل للشباب بعد انتهاء سنوات الدراسة.
جامعة-القاهرة

الموافقة على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامي هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره 10 جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتبارا من العام الدراسى 2019 - 2020.
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إحالة 4 مشروعات بتعديل قوانين للجان النوعية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، 4 مشاريع قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس، وهي: إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
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مختار جمعة: نجهز مشروعي قانون لتنظيم هيئة الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تعد مشروعي قانون لتكملة قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وإن الوزارة تدرس تقديم المشروعين لمجلس النواب لتحديد صرف أموال الوقف، وفقا لما أقره الواقفين وفي ضوء هذا الأمر، مشيرا إلى أن الوازرة وقعت برتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يتم بمقتضاه منح وزارة الأوقاف 200 مليون جنية، تصرفها على الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية وفقا لما هو مدرج بالوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الثلاثاء.
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